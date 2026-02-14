《甄嬛傳》搶先過年！驚見高金素梅、我就Ven一次

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節年假到來！八大電視台連續第5年推出《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播，12日晚間6點起，已在八大劇樂部YouTube頻道播出，短短3天掀起網友熱烈討論，再次證明《後宮甄嬛傳》屹立不搖的高人氣。

孫儷主演《後宮甄嬛傳》。（八大電視提供）

去年《後宮甄嬛傳》連續26天、24小時不間斷直播、完成12輪的播出，總累計觀看次數創歷年新高，高達2,030萬9,541次，其中皇上駕崩經典橋段，更一度創下最高觀看人數，去年起更受到廣告客戶青睞冠名支持，收看盛況年年刷新紀錄。

陳建斌（右）在《後宮甄嬛傳》飾演皇上，駕崩橋段成為收視高點。（八大電視提供）

有趣的是，每次在直播時，網友都會把近來熱門的迷因與劇情「混搭」，留言區的討論非常熱烈，包括網上近期流行用「我就Ven（問）一次」來模仿中國人口音，劇中皇上原本威嚴的台詞，被網友用中英混搭的「Ven」字幕重新詮釋。

另外，《後宮甄嬛傳》中的太監蘇培盛，很快就找到「倚梅園」宮女，網友也火速討論根本是「高金速梅」，聯想到無黨籍立委高金素梅涉用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會，詐領補助案的社會新聞。

