自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

余祥銓煮菜幫倒忙！姚元浩爆氣怒吼：別浪費大家時間

〔記者林欣穎／台北報導〕《嗨！營業中》最新一集迎來巨大挑戰，本集任務規模空前，不僅出動了大卡車與挖土機，更號召了近百位幫手，宣布要進行一項神聖的任務：「把整個房子打掉，重新打造」。本集的小幫手是余祥銓與各務孝太，兩人一現身，鬼鬼便忍不住問：「請問為什麼是你們兩個人來？」余祥銓則幽默自嘲：「我們是廢弟。」似乎早已預知自己可能貢獻有限。

余祥銓自嘲沒貢獻，內心受傷。（好看娛樂提供）余祥銓自嘲沒貢獻，內心受傷。（好看娛樂提供）

面對眼前的大陣仗，夥伴們全看傻了眼。鬼鬼驚呼看到挖土機，莎莎也不敢置信地說：「我們今天竟然要來拆房子，好酷喔！」 為了完成這項艱鉅工程，姚元浩與郭泓志瞬間化身專業工頭，姚元浩直接站上屋頂協助拆除紅瓦，郭泓志則戴上護目鏡，徒手接住拆下來的一片片屋頂與磚牆，場面相當震撼，連莎莎都忍不住驚嘆房子真的倒了。

吳映潔（左起）、郭泓志、各務孝太、余祥銓、姚元浩。（好看娛樂提供）吳映潔（左起）、郭泓志、各務孝太、余祥銓、姚元浩。（好看娛樂提供）

余祥銓被安排到帳篷幫忙煮菜，但余祥銓表現卻讓合夥人們更加頭痛。他先是因為削胡蘿蔔動作緩慢且拿反削皮刀，被鬼鬼當場糾正：「你怎麼都沒有人教你？」 隨後，余祥銓拿著洗好的菜向郭泓志討拍求稱讚，卻因未將綠色與紅色蔬菜分類好，再度被郭泓志與鬼鬼雙雙「打槍」，讓他覺得相當丟臉。

廚房的災難並未結束，在炸芋頭絲時，余祥銓指揮各務孝太「全部下了吧」，結果導致芋頭絲全部結塊變成「芋頭餅」。眼看拆屋工人即將用餐，進度卻嚴重落後，大廚姚元浩終於忍無可忍，對著余祥銓爆氣：「余大哥，我剛才不是跟你講說，你做什麼事都要問一下！」並急喊：「失敗就趕快把它拿起來，不要浪費大家的時間，不要鬧了！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中