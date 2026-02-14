余祥銓煮菜幫倒忙！姚元浩爆氣怒吼：別浪費大家時間

〔記者林欣穎／台北報導〕《嗨！營業中》最新一集迎來巨大挑戰，本集任務規模空前，不僅出動了大卡車與挖土機，更號召了近百位幫手，宣布要進行一項神聖的任務：「把整個房子打掉，重新打造」。本集的小幫手是余祥銓與各務孝太，兩人一現身，鬼鬼便忍不住問：「請問為什麼是你們兩個人來？」余祥銓則幽默自嘲：「我們是廢弟。」似乎早已預知自己可能貢獻有限。

余祥銓自嘲沒貢獻，內心受傷。（好看娛樂提供）

面對眼前的大陣仗，夥伴們全看傻了眼。鬼鬼驚呼看到挖土機，莎莎也不敢置信地說：「我們今天竟然要來拆房子，好酷喔！」 為了完成這項艱鉅工程，姚元浩與郭泓志瞬間化身專業工頭，姚元浩直接站上屋頂協助拆除紅瓦，郭泓志則戴上護目鏡，徒手接住拆下來的一片片屋頂與磚牆，場面相當震撼，連莎莎都忍不住驚嘆房子真的倒了。

請繼續往下閱讀...

吳映潔（左起）、郭泓志、各務孝太、余祥銓、姚元浩。（好看娛樂提供）

余祥銓被安排到帳篷幫忙煮菜，但余祥銓表現卻讓合夥人們更加頭痛。他先是因為削胡蘿蔔動作緩慢且拿反削皮刀，被鬼鬼當場糾正：「你怎麼都沒有人教你？」 隨後，余祥銓拿著洗好的菜向郭泓志討拍求稱讚，卻因未將綠色與紅色蔬菜分類好，再度被郭泓志與鬼鬼雙雙「打槍」，讓他覺得相當丟臉。

廚房的災難並未結束，在炸芋頭絲時，余祥銓指揮各務孝太「全部下了吧」，結果導致芋頭絲全部結塊變成「芋頭餅」。眼看拆屋工人即將用餐，進度卻嚴重落後，大廚姚元浩終於忍無可忍，對著余祥銓爆氣：「余大哥，我剛才不是跟你講說，你做什麼事都要問一下！」並急喊：「失敗就趕快把它拿起來，不要浪費大家的時間，不要鬧了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法