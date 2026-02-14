旅日丟行李箱恐遭重罰！麻衣揭細節驚人罰鍰曝

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》新春特別節目，邀來歌手金智娟、趙詠華、李之勤、陳艾玲以及日籍藝人麻衣、愛紗參賽搶紅包。衝著哈林的面子，前偶像女團「Sunday Girls」成員麻衣、愛紗在特別節目合體參賽。

愛紗分享東洋過年吉祥年菜，她說「比方黑豆代表健康，魚卵是未來發展得很好」。金智娟家習俗是「過年會講好聽的話，不可以發脾氣、講話大小聲」，趙詠華則是家裡必吃年糕，「不管有甜的鹹的，祈願一年會順順利利」。

請繼續往下閱讀...

哈林（中）主持《哈！真相大白了》，邀麻衣（右）、愛紗合體上節目。（公視提供）

針對國人常去的日本，節目上出一道旅遊題，問「去日本玩，若想丟棄行李箱可直接放在路邊並貼上『免費贈送』等字樣」，參賽的陳艾玲選「○」，還說這是「陷阱題」，認為「行李箱貼了免費贈送，就是請你拿吧」，讓哈林說「嗯，你已經有告知了」。

其餘五位來賓這題都選「╳」，麻衣分享在日本生活說「丟垃圾時候，大的東西還是要申請，也要繳費。」，李之勤也認同表示「這會有公安問題吧？」，偏偏趙詠華、金智娟還不放過哈林問「行李箱是好的還是壞的？」、「贈送是寫中文還是日文？」，被找碴的來賓鬧到哈林笑說「哼！我不跟你們玩了」。

節目上專家、律師梁家瑜也解答這題是「╳」，表示在日本機場、地下道、飯店等地都發現有不要的行李箱，但日本法規規定這一類大型垃圾必須要先打電話預約請專人來收，而且要先支付處理費用。

梁家瑜說「照規定這不能夠隨便放在路邊，貼上免費贈送這個是沒有意義的」，還提到「依照日本法律，最重可以處五年以下有期徒刑，或是日幣1千萬元（台幣約200萬）以下罰鍰」，趙詠華與李之勤第一次耳聞，異口同聲驚呼「哇！好貴」，哈林也補充說：「所以日本人不會犯這種錯。」麻衣、愛紗則在旁頻頻點頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法