林予晞《人生只租不賣》爆出「小三傳聞」 複雜關係畫下句點

林予晞飾演的嵐姐在《人生只租不賣》最終回擔任關鍵角色。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林予晞在公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》飾演的「嵐姐」爆出小三傳聞，星河五人幫四分五裂，危機之下，眾人再度團結星河房管事務所，她形容有種「苦盡甘來」的感覺，希望戲外也跟嵐姐一樣，持續帶給大家溫暖與希望。

林予晞（右）飾演的嵐姐她和周詠軒飾演的趙學聖在《人生只租不賣》複雜關係將畫下句點。（公視台語台提供）

林予晞飾演的嵐姐在最後兩集可說是「關鍵人物」，她和周詠軒的複雜關係也將畫下句點。林予晞表示：「心情就跟嵐姐一樣，終於走到這一步，有種苦盡甘來、倒吃甘蔗的感覺，希望自己一直像嵐姐一樣散播溫暖，帶正能量給觀眾與社會。」她透露頌缽老師看劇後，特別傳訊息告訴她「嵐姐整個人氣氛很好」，代表自己功課做很足，相當欣慰。

請繼續往下閱讀...

謝章穎（右）和王真琳（左）因《人生只租不賣》討喜演技，獲得不少感動反饋。（公視台語台提供）

「小林」謝章穎和「姍姍」王真琳同樣因《人生只租不賣》獲得不少感動回饋，王真琳從不會台語到全台語演出，甚至挑戰日文台詞，親友看完都狂讚，她因此去報考日文檢定，順利通過N4，「想到去年每天都苦背台詞的日子雖然很辛苦，但也讓自己知道還有更多無限的可能！」謝章穎表示：「這世代大家租屋買房都很不容易，透過戲劇讓大家產生共鳴，雖然不見得因此獲得解法，卻能讓觀眾有所紓解，覺得是一件很美好的事。」

導演王逸鈴感性說：「希望影集不只在講租房子，而是描繪人們的遷徙與安放，我們每個人都在尋找一個能安放身心的地方，星河也許可以作為大家的引路人，這就是我想傳達的！」《人生只租不賣》播出精彩大結局後，全劇將持續在Hami Video影劇館+上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法