自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

女方小他16歲！生田斗真談戀愛鬆口：得注意保養了

生田斗真主演日劇《比熊貓更不擅長戀愛的我們》。（friDay影音提供）生田斗真主演日劇《比熊貓更不擅長戀愛的我們》。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕生田斗真久違演出愛情喜劇，在《比熊貓更不擅長戀愛的我們》中飾演沉迷動物求偶研究、卻無法理解人類戀愛的大學副教授椎堂司。生田斗真與上白石萌歌相差16歲，年紀差距有點大，生田斗真笑說：「倒是覺得自己得更注意保養了！」

被問到和年輕時相比有什麼不同，生田斗真表示無論是不是愛情喜劇，一直都很重視彼此尊重、互相把對方的優點引出來，這點從以前就沒變過，不過這次和上白石萌歌之間有年齡差距，倒是覺得自己得更注意保養了。至於小時候就曾被說長得像熊貓，生田斗真笑道：「說到熊貓，幾乎就是可愛的象徵，當然很感謝被說相似。」

《比熊貓更不擅長戀愛的我們》生田斗真。（friDay影音提供）《比熊貓更不擅長戀愛的我們》生田斗真。（friDay影音提供）

提到生活裡持續著迷的事，生田斗真表示自己一直都非常喜歡音樂，至今都還會逛唱片行的他，多年來都不會覺得膩；過去他其實不太理解為何有人會對料理如此投入，直到最近開始走進廚房後，現在會一邊想著食材加入後能帶來什麼變化，一邊反覆嘗試。他認為，那種想往更深處研究的心情，確實和劇中的椎堂教授有些相似。

生田斗真（左）在《比熊貓更不擅長戀愛的我們》與上白石萌歌合作。（friDay影音提供）生田斗真（左）在《比熊貓更不擅長戀愛的我們》與上白石萌歌合作。（friDay影音提供）

由於上白石萌歌飾演的雜誌編輯，都帶著戀愛煩惱上門諮詢。戲外的生田斗真其實也常被視為可以商量的對象，他說或許因為是長男，總讓人覺得可靠，不過多半給的只是簡單的鼓勵，而不是明確答案，「如果不是自己經歷過的事，要說得具體其實很難。」透露自己反而幾乎不會去找人諮詢。

生田斗真（右）久違演出愛情劇，在《比熊貓更不擅長戀愛的我們》與上白石萌歌有精彩對手戲。（friDay影音提供）生田斗真（右）久違演出愛情劇，在《比熊貓更不擅長戀愛的我們》與上白石萌歌有精彩對手戲。（friDay影音提供）

閱讀劇本時，生田斗真對「動物比人類單純」這個觀點印象深刻，人總會想得太多，如果能更像動物那樣簡單地活著就好了。然而劇中出現的動物行為學，內容本身就很有趣，也能學到東西，希望能藉此讓觀眾放鬆心情欣賞。《比熊貓更不擅長戀愛的我們》已於friDay影音每週日獨家跟播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中