女方小他16歲！生田斗真談戀愛鬆口：得注意保養了

生田斗真主演日劇《比熊貓更不擅長戀愛的我們》。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕生田斗真久違演出愛情喜劇，在《比熊貓更不擅長戀愛的我們》中飾演沉迷動物求偶研究、卻無法理解人類戀愛的大學副教授椎堂司。生田斗真與上白石萌歌相差16歲，年紀差距有點大，生田斗真笑說：「倒是覺得自己得更注意保養了！」

被問到和年輕時相比有什麼不同，生田斗真表示無論是不是愛情喜劇，一直都很重視彼此尊重、互相把對方的優點引出來，這點從以前就沒變過，不過這次和上白石萌歌之間有年齡差距，倒是覺得自己得更注意保養了。至於小時候就曾被說長得像熊貓，生田斗真笑道：「說到熊貓，幾乎就是可愛的象徵，當然很感謝被說相似。」

《比熊貓更不擅長戀愛的我們》生田斗真。（friDay影音提供）

提到生活裡持續著迷的事，生田斗真表示自己一直都非常喜歡音樂，至今都還會逛唱片行的他，多年來都不會覺得膩；過去他其實不太理解為何有人會對料理如此投入，直到最近開始走進廚房後，現在會一邊想著食材加入後能帶來什麼變化，一邊反覆嘗試。他認為，那種想往更深處研究的心情，確實和劇中的椎堂教授有些相似。

生田斗真（左）在《比熊貓更不擅長戀愛的我們》與上白石萌歌合作。（friDay影音提供）

由於上白石萌歌飾演的雜誌編輯，都帶著戀愛煩惱上門諮詢。戲外的生田斗真其實也常被視為可以商量的對象，他說或許因為是長男，總讓人覺得可靠，不過多半給的只是簡單的鼓勵，而不是明確答案，「如果不是自己經歷過的事，要說得具體其實很難。」透露自己反而幾乎不會去找人諮詢。

生田斗真（右）久違演出愛情劇，在《比熊貓更不擅長戀愛的我們》與上白石萌歌有精彩對手戲。（friDay影音提供）

閱讀劇本時，生田斗真對「動物比人類單純」這個觀點印象深刻，人總會想得太多，如果能更像動物那樣簡單地活著就好了。然而劇中出現的動物行為學，內容本身就很有趣，也能學到東西，希望能藉此讓觀眾放鬆心情欣賞。《比熊貓更不擅長戀愛的我們》已於friDay影音每週日獨家跟播。

