農曆正月幸運星 3生肖馬年好運搶第一升官加薪沒問題

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節正式進入倒數，在正月裡最先感受到好運到的生肖有三。在幸運星照耀下，這三個生肖不但有望升職加薪，家中也會傳出喜訊。運勢旺如春日百花齊放，氣勢無人能擋。

【生肖龍】

屬龍的人在農曆正月，整體運勢明顯提升。職場部分會憑著領導能力和判斷力展現出關鍵性影響力，能夠掌握方向、穩定發揮，自然能夠出類拔萃。近期屬龍的人有可能因為績效亮眼獲得高層肯定，升官、加薪都是意料中事。

由於運勢旺，家運也會受到影響，家人的健康狀況會漸漸好轉，也可能迎來喜事，整體氛圍都會變得更溫馨，家庭事業雙豐收。

【生肖猴】

屬猴的人在馬年的第一個月，展現出靈活應變和創意優勢，面對繁雜任務可以用最快速度找到解決方案。職場上，會在團隊當中脫穎而出，得到發揮實力的機會，只要把握住機會，就能夠得到主管賞識，進而收穫甜美果實。

家庭方面，人際關係回溫，過往的小摩擦有機會化解，與親友互動更加熱絡。另有可能接獲遠方親友的好消息，整體氛圍喜氣洋洋。

【生肖豬】

屬豬的人在馬年正月，是穩定中求進步的一段時間，工作踏實、長期累積努力都會被看見，主管會把重要的任務交給屬豬的人。對於長官交付的工作，可得到高度評價，進而得到升遷、調整薪資的機會。

家庭運勢也跟著旺，不只屬豬的人，就連家人的事業運都會跟著提升，整個家庭也會得到意外驚喜。整體而言，春節期間屬豬的人身上會發生一波又一波的好事。

