霍諾德徒手攻頂101 賈永婕親揭幕後壓力：太值得被世界看見

賈永婕親揭霍諾德徒手攻頂101大樓的幕後壓力。（資料照，記者王文麟攝）賈永婕親揭霍諾德徒手攻頂101大樓的幕後壓力。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）上月25日赤手攀登台北101大樓，最終在全球無數雙眼睛見證下，歷時91分鐘挑戰攻頂成功，圍觀民眾情緒瞬間炸裂。事後，台北101董事長賈永婕作客曾寶儀節目談及幕後壓力，坦言即便面臨天氣風險與民怨壓力，她仍選擇撐住，「這一刻太值得被世界看到了！」

賈永婕近日回憶，當外界質疑聲浪不斷，她也曾被勸退，但自己卻心想「被罵也不是一天兩天的事」，若在關鍵時刻退縮，反而會留下更大遺憾，不過她強調安全始終是第一原則，只要天氣與安全評估不符，延期毫無疑問。賈永婕透露原本備案僅有1天，合約簽定週末2天檔期，涉及交通管制與大樓內1萬多人上班動線，壓力極大。

曾寶儀追問若第2天仍下雨怎麼辦？賈永婕坦言，英國製作團隊也曾擔憂是否再延1天，但若延至週一需市府許可，再度交通管制，勢必引發民怨與更多行政壓力。然而，賈永婕仍不願輕言放棄，「這件事經過無數彩排」，即使只是空景或試爬一小段，自己早已感動不已，她形容那一刻不只是挑戰極限，更是讓世界看見台灣的時刻，「我就覺得這個這一刻實在是太值得被世界看到了！」

