娛樂 最新消息

沉睡18年「活著一天就要美一天」 大S未曝光照片首公開

女星「大S」徐熙媛今年逝世滿週年。（翻攝自小紅書）女星「大S」徐熙媛今年逝世滿週年。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年逝世滿週年，隨著老公具俊曄為她塑造的紀念雕像曝光，近日又有一組她18年前在上海拍攝的照片曝光。攝影師表示，這組黑白底片攝影的照片從未公開過，這組照片充分展現了31歲的大S仍帶著少女的模樣，也注入了「活著一天就要美一天」的想法。

這組照片是2007年12月29日在上海拍的，當時大S的年紀是31歲。（翻攝自小紅書）這組照片是2007年12月29日在上海拍的，當時大S的年紀是31歲。（翻攝自小紅書）

攝影師表示，這組照片是2007年12月29日在上海拍的，當時大S的年紀是31歲，留著俐落短髮的她，穿著白色斜肩連身短裙。攝影師說，在完成拍攝後，卻始終未能聯繫到大S本人，所以成了只有照片、沒有文字的「半成品」。沉睡了18年之後，攝影師決定公開。

大S曾說過：「只要我活著一天，就要是美的」。（翻攝自小紅書）大S曾說過：「只要我活著一天，就要是美的」。（翻攝自小紅書）

攝影師透露，在完成拍攝工作後，文字記者後續嘗試聯繫大S進行採訪，卻始終沒能聯繫上本人。在缺乏文字報導配套的情況下，這組精心拍攝的照片最終沒能正式發表，在攝影師的手中沉睡了18年，直到近期才重見天日。

雖然照片是黑白的，但在每個人的心裡，大S絕對擁有獨一無二的繽紛燦爛。（翻攝自小紅書）雖然照片是黑白的，但在每個人的心裡，大S絕對擁有獨一無二的繽紛燦爛。（翻攝自小紅書）

攝影師公布照片的原因，是想起當年大S曾說過：「只要我活著一天，就要是美的」，膠捲不會說謊，照片中的大S的確洋溢著飛揚神采與燦爛的美貌，雖然照片是黑白的，但在每個人的心裡，大S絕對擁有獨一無二的繽紛燦爛。

點圖放大
點圖放大

