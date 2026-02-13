自由電子報
娛樂 日韓

《雞不可失》影帝淪票房毒藥 神秘網友逆風相挺街頭痛哭

韓國影帝柳承龍在《雞不可失》當中表現亮眼。（翻攝自X）韓國影帝柳承龍在《雞不可失》當中表現亮眼。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕55歲韓國影帝柳承龍憑藉《雞不可失》大放異彩，在觀眾心中留下深刻印象，之後演出的《7號房的禮物》、《Moving》也都創下亮眼成績。然而，近期他登上節目受訪時，罕見吐露自己曾經歷一段人生低潮，甚至一度被網友毒舌批評為「票房毒藥」。

最讓人鼻酸的是，他某天在網路上發現，有個帳號總是在留言區逆風力挺自己，當他看清那個帳號的主人後，情緒瞬間潰堤，竟在大街上當場痛哭。

柳承龍在YouTube節目《大手盧熙英》中分享演藝生涯的高低起伏。（翻攝自YouTube）柳承龍在YouTube節目《大手盧熙英》中分享演藝生涯的高低起伏。（翻攝自YouTube）

柳承龍在YouTube節目《大手盧熙英》中分享演藝生涯的高低起伏。他坦言，在事業高峰期後，出演的《客主》、《桃李花歌》、《念力》等作品票房表現不如預期，讓他感覺自己像是從高處重摔，陷入深深的自我懷疑與低潮。

他回憶，那段時間自己彷彿被關在情緒牢籠裡，直到有一天，他在網路上看到一名網友以一己之力不斷替他辯護，留言寫道：「他不是這樣的人，我看過本人」、「拜託請去看看以前的作品吧。」

看到國小2年級的兒子在網路上努力保護自己，柳承龍決心振作。（翻攝自X）看到國小2年級的兒子在網路上努力保護自己，柳承龍決心振作。（翻攝自X）

柳承龍原本只是感到驚訝，沒想到仔細一看帳號英文縮寫，竟然是自己當時只有7、8歲、就讀小學二年級的兒子。這份突如其來的支持讓他瞬間情緒崩潰，忍不住在街頭痛哭失聲。

柳承龍表示，正是兒子的鼓勵讓他重新振作，也讓他明白家人是自己最強大、最珍貴的後盾，最終調整心情再度出發。

節目播出後，感動無數網友，紛紛留言：「我40歲遭遇人生低潮，是柳承龍給了我勇氣」、「看到這段我真的哭了。」

