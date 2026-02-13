自由電子報
娛樂 最新消息

丁噹逛高雄年貨大街大豐收 情人節憶初戀男友「偷吃」狠砸蛋糕

丁噹（右）到高雄年貨大街開心採買。（相信音樂提供）丁噹（右）到高雄年貨大街開心採買。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹近期剛推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，4月18日也將重返高雄巨蛋舉辦「夜遊」夜未眠巡迴演唱會，明（14日）是西洋情人節，她也將在下午5點出現在高雄捷運美麗島站，擔任一日情歌站長，唱情歌給大家聽，陪伴大家過浪漫情人節。

丁噹除了辦年貨，情人節也將到高雄捷運站擔任一日情人站長。（相信音樂提供）丁噹除了辦年貨，情人節也將到高雄捷運站擔任一日情人站長。（相信音樂提供）

情歌不全是快樂的，丁噹的情歌就唱出許多人有共鳴的傷痛回憶，她透露，自己的歌曲《我愛他》MV劇情來自她真實故事，當年初戀男友生日，她工作結束後到飯店找他，準備一大群人一起開生日派對，到了飯店，櫃台卻告訴她，男友另外還開一間房間，當時她以為是男友送給她的驚喜，沒想到一到房間門就聽到裡面有女生的聲音，她一敲門瞬間房裡安靜無聲，丁噹大喊：「我知道你在裡面。」當房門一打開，她看到裡面是男友在跟她在一起前追過的女生，還有女生的閨密，丁噹氣到把原本要送給男友的蛋糕狠砸在牆上，最後兩人也分手了。

農曆年將至，丁噹日前也抽空去逛高雄年貨大街，她開心採買收穫豐富，民眾除了搶著和她合照，還大唱她的情歌《我愛他》、《猜不透》，讓丁噹感受到大家的熱情。此外，丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）《可以是朋友》歌唱大賽反應熱烈，原訂線上報名時間到今天截止，將延長到2月22日23:59。

