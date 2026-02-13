網紅互撕 賓賓哥點名直播天王割韭菜 價差百倍太扯

網紅賓賓哥（圖）開撕直播天王林揚竣，指他割韭菜。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「賓賓哥」近日在社群丟出震撼爆料，直接開撕直播天王林揚竣，指控對方疑似靠攻擊同行來轉移粉絲注意力，接著再把所謂「泰國聖物」低買高賣，價差誇張到百倍以上，怒轟：「這根本就是在割韭菜！」

賓賓哥說自己買了同樣的泰國聖物（左），僅花費400泰銖。（翻攝自臉書）

賓賓哥在影片中直指，林揚竣直播販售的泰國聖物，外型疑似與泰國寺廟櫃台售價約400泰銖（約新台幣350至360元）的款式幾乎相同，但到了直播間竟直接開出新台幣38,800元的天價，讓他看了直呼誇張：「粉絲的信任就這樣被拿來變現？」

他痛批，對方疑似先透過話術與形象取得消費者信任，接著再用高價商品「收割粉絲」，形同把支持者當成提款機，「這種行為根本就是濫用信任進行暴力銷售！」

賓賓哥在影片中，直指林揚竣賣的泰國聖物價差誇張到百倍以上。（翻攝自臉書）

今（13）日一早，賓賓哥再度在社群發文加碼開轟：「你們可以說那是信仰價值、名氣價值、附加價值，但我只想問一句：信任可以被這樣定價嗎？」字字犀利，瞬間引發網友熱議。

他表示，自己實在不忍心看到粉絲辛苦賺來的錢，被當成可以任意操作的數字，更不願看到有人靠攻擊同行來轉移焦點、建立信任，最後再把信任變成賺錢工具。

直播天王林揚竣。（翻攝自臉書）

賓賓哥也聲稱手中握有相關證據，強調自己站出來就是希望更多人看清真相，不要再有人「成為韭菜」，避免繼續受害。

