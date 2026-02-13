自由電子報
娛樂 最新消息

（影）粉絲送「生魚片」逼出荒唐抉擇 陶晶瑩忍笑：人生像四格漫畫

陶晶瑩忍不住笑說：「我的人生真的很像四格漫畫。」（資料照，記者王文麟攝）陶晶瑩忍不住笑說：「我的人生真的很像四格漫畫。」（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星陶晶瑩近日在社群發文分享生活趣事，並在影片中談到自己人生中的荒唐經歷，忍不住笑說：「我的人生真的很像四格漫畫。」

陶晶瑩表示，人生常常充滿各種不得已的兩難處境，還反問粉絲：「你有這樣兩難（三難？）的經驗嗎？你會選擇怎麼做呢？」

陶晶瑩在高級廁所當中吃粉絲送的生魚片。（翻攝自IG）陶晶瑩在高級廁所當中吃粉絲送的生魚片。（翻攝自IG）

原來某天她行程滿檔，先是主持書展活動，接著還要趕去開會、晚上再聽演唱會。沒想到在書展現場，一名貼心粉絲特地送她一袋神秘禮物。她打開一看才驚訝發現，裡面竟然是「生魚片」。

由於開會場地禁止攜帶外食，加上晚上還有演唱會行程，陶晶瑩當下只能立刻決定找個隱密空間把生魚片吃掉。沒想到畫面一轉，她選擇的地點竟是一間高級廁所，超大反差舉動讓不少網友瞬間笑翻。

陶晶瑩覺得如果沒有把粉絲送的生魚片吃掉，總覺得愧對對方的心意。（翻攝自IG）陶晶瑩覺得如果沒有把粉絲送的生魚片吃掉，總覺得愧對對方的心意。（翻攝自IG）

陶晶瑩也坦言，如果沒有把粉絲送的生魚片吃掉，總覺得愧對對方的心意。

雖然用餐環境相當特別，但美味與心意絲毫未減。陶晶瑩一邊大啖美食，一邊稱讚肉質「很好吃、很甜」，也感謝粉絲讓她的生活增添許多精彩與驚喜。

