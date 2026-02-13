自由電子報
娛樂 歐美

名流惡夢未完 美司法部解密艾普斯坦「秘密影片」曝光

美國已故富商艾普斯坦的性醜聞又有更多內幕曝光。（法新社）美國已故富商艾普斯坦的性醜聞又有更多內幕曝光。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕不僅牽連眾多名流，如今又有更多內幕曝光。美國司法部今年1月底解密的數百萬頁文件中，包含多段由隱藏式攝影機拍攝的影片，內容顯示艾普斯坦在佛州豪宅辦公室內與多名年輕女性互動。其中一段更拍到一名女子跪在艾普斯坦辦公桌旁，而他則將雙腳翹在桌上，畫面令人不寒而慄。

最新釋出的畫面雖然模糊，但內容仍令人震驚。（翻攝自美國司法部網頁）最新釋出的畫面雖然模糊，但內容仍令人震驚。（翻攝自美國司法部網頁）

美國警方早在2005年突襲艾普斯坦位於棕櫚灘的豪宅時，就發現辦公室內藏有隱藏式攝影機，甚至連車庫也裝設了一台。最新釋出的畫面雖然模糊，但內容仍令人震驚。外界也擔憂，影片中可能包含權貴人士縱情聲色的證據，讓不少人感到不安。

美國已故富商艾普斯坦的性醜聞愈演愈烈。（翻攝自X）美國已故富商艾普斯坦的性醜聞愈演愈烈。（翻攝自X）

此外，另一段影片則拍攝於艾普斯坦號稱「蘿莉島」的私人島嶼豪宅。畫面中，他身穿白色POLO衫、運動褲與拖鞋，在廚房內笑著追趕兩名一邊尖叫、一邊躲避的女性。艾普斯坦甚至跳上流理台，試圖接近其中一人。影片中女性的臉部目前已以馬賽克處理以保護身分，但拍攝時間與人物細節仍不明朗。

美國司法部此次公布超過300萬頁文件、18萬張照片以及約2000支影片，牽涉其中的名人與權貴包括英國前王子安德魯及微軟創辦人比爾・蓋茲。不過，相關文件並未指控兩人涉及犯罪行為。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

