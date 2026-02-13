20歲女大生AV女優 社群上鎖作品一夜蒸發疑遭家人抓包

日本20歲現役女大生塔乃花鈴於2024年4月初以寫真偶像身分出道，隨即成為AV女優。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本20歲現役女大生塔乃花鈴，於2024年4月初以寫真偶像身分出道，沒想到短短幾個月後，便在同年7月宣布轉戰成人影視界，震撼不少粉絲。曾以AV女優身分來台參加成人展的她，出道近2年來話題不斷，近日卻突然傳出社群帳號全面上鎖、作品也疑似遭下架，演藝動向引發外界高度關注。

身高154公分、擁有F罩杯豐滿胸部的塔乃花鈴，憑藉清純童顏與火辣曲線形成強烈反差，吸引大批粉絲追捧，也被視為新生代話題女優之一。

塔乃花鈴社群帳號全面上鎖、作品也疑似遭下架。（翻攝自臉書）

然而近期她的社群帳號無法進入，相關作品也在官網上幾乎全數消失，這種「全面清空」的狀況在業界相當罕見。外界猜測，可能與她的成人身分被家人發現有關，為避免家庭衝突或生活受到影響，才會選擇緊急切割、徹底抹除過往足跡。

有網友指出，塔乃花鈴先前曾登上電視節目，或許正因曝光度提高，才導致身分意外被揭露。如今在網路上幾乎查無相關動態，也讓粉絲擔憂她是否就此淡出演藝圈？

目前塔乃花鈴方面尚未正式回應，未來是否還會復出，仍是未知數。

