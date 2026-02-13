陽帆愛妻Julie「超狂身世」曝光 結婚29年揭婚前三條約

Julie（左起）、余皓然、王中平擔任節目來賓。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，最新一集播出時剛好是情人節，本週主題「情人節必聽心動情歌紅白大賞」，邀請到演藝圈夫妻恩愛代表陽帆、Julie以及王中平與余皓然。

夫妻檔一出場全場發出粉紅泡泡，白冰冰語出驚人說陽帆老婆來歷不小，是前總統嚴家淦孫女，留日高學歷又精通英文，兩人結婚嚴格來說是「下嫁」給陽帆，但兩人感情如膠似漆，陽帆甚至發下豪語兩個人不曾吵架，最多只是不講話，Julie婚前就下了三個條約「不可動手、不可甩門、不可講話大聲」，算是兩個人維繫婚姻一個很重要的守則。

請繼續往下閱讀...

陽帆（左）、Julie是演藝圈夫妻恩愛代表。（民視提供）

陽帆與Julie合唱《一種感覺》讓全場驚豔，帆嫂Julie的好歌喉更是加碼演唱擅長的日語版《我只在乎你》，綜藝大哥陽帆在一旁變成配角，可愛互動讓全場感受他們的好感情，演唱《一種感覺》陽帆被問到合唱Julie跟江蕙有什麼不一樣？陽帆說大家都大概是學江蕙唱法，話鋒一轉提到江蕙封麥演唱會還跟周杰倫合唱這首歌，身為詞曲創作人的陽帆卻沒被邀請，陽帆開玩笑說：「我有去問為什麼沒邀請我？人家回覆再怎麼傻人家會挑周杰倫啊」，幽默反應讓全場笑翻。

王中平與余皓然演唱《小姐請你給我愛》，余皓然提到上一次唱歌5、6年前，今天真的是來為節目助陣，提到兩人結婚多年會不會吵架，王中平說當年剛結婚，身為長子的他責任重大，為了財務分配有點委屈老婆，兩人為此不開心，他也很生氣，但不敢甩門的他只能大力開門、輕輕關上，疼老婆的他演唱《因為我牽著你的手》大展歌藝，最後再與余皓然演唱《姐姐妹妹站起來》。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法