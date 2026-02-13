自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陽帆愛妻Julie「超狂身世」曝光 結婚29年揭婚前三條約

Julie（左起）、余皓然、王中平擔任節目來賓。（民視提供）Julie（左起）、余皓然、王中平擔任節目來賓。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，最新一集播出時剛好是情人節，本週主題「情人節必聽心動情歌紅白大賞」，邀請到演藝圈夫妻恩愛代表陽帆、Julie以及王中平與余皓然。

夫妻檔一出場全場發出粉紅泡泡，白冰冰語出驚人說陽帆老婆來歷不小，是前總統嚴家淦孫女，留日高學歷又精通英文，兩人結婚嚴格來說是「下嫁」給陽帆，但兩人感情如膠似漆，陽帆甚至發下豪語兩個人不曾吵架，最多只是不講話，Julie婚前就下了三個條約「不可動手、不可甩門、不可講話大聲」，算是兩個人維繫婚姻一個很重要的守則。

陽帆（左）、Julie是演藝圈夫妻恩愛代表。（民視提供）陽帆（左）、Julie是演藝圈夫妻恩愛代表。（民視提供）

陽帆與Julie合唱《一種感覺》讓全場驚豔，帆嫂Julie的好歌喉更是加碼演唱擅長的日語版《我只在乎你》，綜藝大哥陽帆在一旁變成配角，可愛互動讓全場感受他們的好感情，演唱《一種感覺》陽帆被問到合唱Julie跟江蕙有什麼不一樣？陽帆說大家都大概是學江蕙唱法，話鋒一轉提到江蕙封麥演唱會還跟周杰倫合唱這首歌，身為詞曲創作人的陽帆卻沒被邀請，陽帆開玩笑說：「我有去問為什麼沒邀請我？人家回覆再怎麼傻人家會挑周杰倫啊」，幽默反應讓全場笑翻。

王中平與余皓然演唱《小姐請你給我愛》，余皓然提到上一次唱歌5、6年前，今天真的是來為節目助陣，提到兩人結婚多年會不會吵架，王中平說當年剛結婚，身為長子的他責任重大，為了財務分配有點委屈老婆，兩人為此不開心，他也很生氣，但不敢甩門的他只能大力開門、輕輕關上，疼老婆的他演唱《因為我牽著你的手》大展歌藝，最後再與余皓然演唱《姐姐妹妹站起來》。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中