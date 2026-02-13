網美穿迷你裙闖全球最大臥佛寺遭攔 嗆：別再來福岡

網美Hotaru前往福岡知名寺院南藏院參拜全球最大涅槃臥佛銅像，被要求包著藍布。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本網美「Hotaru」日前前往福岡知名寺院南藏院參拜，該處供奉號稱全球最大涅槃臥佛銅像，吸引大量觀光客造訪。不料她因穿著迷你裙，在入口處遭寺方人員攔下，並被要求圍上一條長布遮蓋後才能入內，引發熱議。

Hotaru事後在社群平台發文抱怨，表示「穿迷你裙也不行嗎？」沒想到貼文曝光後反而引來大量網友不滿，認為她缺乏基本常識，進入宗教場所本就應遵守服裝禮儀。

請繼續往下閱讀...

根據南藏院規定，迷你裙、熱褲、短褲以及過於裸露的服裝皆禁止進入寺內。由於Hotaru當天穿著露出較多肌膚，寺方才要求她在腰間以燕尾夾固定藍色長布，遮住裙擺後才得以參拜。從照片可見，她包裹至僅露出小腿，符合寺方要求。

大批網友痛罵Hotaru沒常識。（翻攝自X）

此外，寺方也提醒，若身上有刺青者同樣必須遮蓋，不可裸露，以示對宗教場所的尊重。

事件曝光後，不少網友批評Hotaru「進寺廟穿著暴露不妥」。也有人指出，這類規定並非日本獨有，在歐洲許多教堂同樣禁止穿著過於清涼，義大利部分宗教場所甚至會要求遊客披上披肩才能入內。

Hotaru自嘲表示：「無知是一種罪！我以後會更加小心謹慎。」（翻攝自X）

對此，Hotaru表示自己事前並不清楚相關規定，但她也透露，事件發酵後收到不少私訊嗆聲，甚至有人留言要求她「不要再來福岡」，讓她感到困擾。

Hotaru無奈回應，雖然遭到批評，但「這點辦不到」，因為她本來就住在福岡。最後她也自嘲表示：「無知是一種罪！我以後會更加小心謹慎。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法