娛樂 最新消息

胡瓜錄影突遇女星「認親喊爸」！陳亞蘭見父親舊照紅眼眶

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲主持《週末最強大》，最新一集「胡蘭歐出任務」單元挺進桃園，主持人帶領來賓舒子晨、阿喜、林俊逸橫掃夜市美食，更現場玩起「五福臨門步步高」遊戲，只要過關就能大啖好料。

胡瓜遭陳亞蘭強餵更自嘲「我上輩子一定是陳亞蘭的狗！」（民視提供）

不料美食當前，陳亞蘭竟開啟「強行餵食」模式，瘋狂往瓜哥嘴裡塞東西，讓胡瓜崩潰抗議：「我不要站妳旁邊了啦！」沒想到下一秒瓜哥見到美食又瞬間「身體誠實」，嘴巴自動張開。阿喜在一旁當起公道伯戳破：「瓜哥你剛才有先張開口喔！」讓瓜哥自嘲：「我上輩子一定是陳亞蘭的狗！」笑翻全場。

曾心梅（左起）與林雅婷深情獻唱經典歌曲《半包菸》惹哭眾人。（民視提供）

備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」眾星雲集，本集邀來沈文程、曾心梅、林俊逸、邵大倫、謝金晶、蕭志瑋及薛貫鈞等豪華陣容。節目中，曾心梅與林雅婷深情獻唱經典歌曲《半包菸》，並感性分享歌曲製作與父親的故事。

曾心梅（左起）與林雅婷深情獻唱經典歌曲《半包菸》惹哭眾人。（民視提供）曾心梅（左起）與林雅婷深情獻唱經典歌曲《半包菸》惹哭眾人。（民視提供）

製作單位更偷偷準備「催淚彈」，在大螢幕驚喜播放在場嘉賓與父親的珍貴合照。畫面一出全場瞬間哭成淚海，連向來霸氣的陳亞蘭看到與父親的舊照也紅了眼眶。而畫面最後定格在謝金晶與父親豬哥亮的合影，謝金晶談及當年遺憾未見父親最後一面，情緒一度潰堤，哽咽表示這將是「一輩子的遺憾」，氣氛令人鼻酸。

本集來賓蕭志瑋臨場靈感大爆發，巧妙結合Beatbox絕活模仿阿吉仔，創意十足的演出驚艷全場，讓陳亞蘭拍手叫好：「哇！這是全新的詮釋方式。」獲得陳亞蘭加持後的蕭志瑋信心爆棚，當場向製作單位喊話：「我決定我每一集都要來錄影！」此話一出，一旁的歐漢聲忍不住跳出來吐嘈：「這是你可以決定的嗎？」沒想到胡瓜此時竟補刀笑虧：「歐漢聲有時候也會請假啊！」暗示蕭志瑋似乎有機會趁勢上位。驚覺「飯碗不保」的歐漢聲瞬間緊張，對著胡瓜大喊：「等一下！師父，你不能因為他便宜很多就這樣！」讓全場藝人與工作人員瞬間笑翻。

此外，節目中胡瓜故作神祕預告邀請「我原住民的女兒」到場，正當眾人好奇之際，林雅婷隨即熱情現身並大聲回應：「爸！好久不見！」父女般的逗趣互動讓現場笑聲不斷。林雅婷為了展現誠意，現場更依循阿美族對父親的敬酒禮俗，直接「跪地奉酒」向瓜哥表達敬意，突如其來的隆重舉動讓瓜哥受寵若驚！

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大body

