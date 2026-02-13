自由電子報
娛樂 最新消息

只能靠整形解決 「他」一換頭像網友笑翻：更像習近平了

中國著名的旅歐男中音歌唱家劉克清（圖左）長得太像中國國家主席習近平（圖右），遭官方以「長相違規」為由封鎖他的帳號。（本報合成圖／圖左抖音，圖右美聯社）中國著名的旅歐男中音歌唱家劉克清（圖左）長得太像中國國家主席習近平（圖右），遭官方以「長相違規」為由封鎖他的帳號。（本報合成圖／圖左抖音，圖右美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國旅歐男中音歌唱家劉克清，因天生外貌神似中共總書記習近平，長年飽受困擾。他在多個中國社群平台的帳號頻頻遭到警告甚至封鎖，理由竟是「長相違規」，讓他哭笑不得。近日傳出，劉克清的抖音帳號終於通過審核，他總算能使用自己的頭像。不料換上新照片後，網友反而直呼：「這下更像習近平了！」

現年68歲的劉克清長年旅居歐洲，在國際間也頗具知名度。2019年他剛註冊抖音帳號時，短短2天便吸引37萬人按讚。他當時自嘲，自己之所以受歡迎並非因歌聲優美，而是「長得像一位國家領導人」。沒想到這句玩笑話卻引來帳號遭封禁，他也多次上傳證件澄清身分。

劉克清換新頭像，沒想到更像習近平了。（翻攝自抖音）劉克清換新頭像，沒想到更像習近平了。（翻攝自抖音）

劉克清透露，類似狀況5年來至少發生過3次，讓他相當無奈。為了能順利使用帳號，他一度改用戴帽子的照片作為頭像，才暫時避開封鎖。但即便如此，留言功能仍遭限制，嚴重影響他經營社群及工作機會。

因此，劉克清近日再度替抖音帳號更換新頭像，並開心公告「終於通過審核」。然而網友看到新照片後忍不住笑稱：「這次更像習近平了！」甚至有人預測他恐怕不久後又會再度被封禁。

對此，劉克清也無奈表示，許多人都說他長得像習近平，但這並非他能控制的事。他強調自己只是藝術家，從未想靠外貌炒作，只希望能正常使用社群平台與分享作品。

劉克清表示，自己不是靠容貌吃飯，希望大眾更重視他的音樂。（翻攝自抖音）劉克清表示，自己不是靠容貌吃飯，希望大眾更重視他的音樂。（翻攝自抖音）

