自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

情人節前夕認愛？ 陳昊森「男友視角」依偎神祕女 放閃照掀暴動

陳昊森。（翻攝自微博）陳昊森。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕被封為「姐姐收割機」的陳昊森，今（13日）疑似在社群平台上放閃，男友視角的合照瞬間引起熱議。

陳昊森（右）「男友視角」依偎神祕女子。（翻攝自Instagram）陳昊森（右）「男友視角」依偎神祕女子。（翻攝自Instagram）

29歲的陳昊森過去的情史清一色都是「大姐姐」，從2021年與歐漢聲前妻鄭雲燦的戀情，到2023年被拍到和金曲歌后魏如萱同遊日本，大眾對他的印象始終停留在「姐狗系男神」。不過，近期傳出陳昊森「換口味」，與小他2歲的中國女星蘭西雅傳出緋聞，但消息未經當事人證實。

蘭西雅。（翻攝自微博）蘭西雅。（翻攝自微博）

陳昊森今日在Instagram限時動態分享親密照，畫面中他頂著一頭亮眼的粉金短髮，依偎著一位穿著粉色針織衫、頭戴淺藍色棒球帽的女性，他甚至還在頭頂上放上兩顆愛心滿滿的臉紅表情貼圖，疑在情人節前夕認愛，「放閃照」引起網友揣測：「這是要官宣了嗎？」、「蘭西雅？還是新歡？」、「我的男神終究是別人的了...」。

陳昊森（右）與媽媽（左）。（翻攝自微博）陳昊森（右）與媽媽（左）。（翻攝自微博）

網友當起鍵盤柯南辦案，發現這位女子雖然打扮年輕，但氣質與身形與陳昊森的親媽媽如出一轍，「這嘴巴一看就不是蘭西雅」，指陳昊森是在盡孝道，陪前世情人逛街啦。至於圖中的女性是究竟是誰？是否搶在情人節前認愛？陳昊森稍早在現實動態回：「這我媽。」

陳昊森的經紀公司表示：「今天昊森回到台北，媽媽幫他接機，照片是昊森和媽媽的自拍。預祝新年快樂，也祝福，闔家團圓。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中