情人節前夕認愛？ 陳昊森「男友視角」依偎神祕女 放閃照掀暴動

〔記者李紹綾／台北報導〕被封為「姐姐收割機」的陳昊森，今（13日）疑似在社群平台上放閃，男友視角的合照瞬間引起熱議。

29歲的陳昊森過去的情史清一色都是「大姐姐」，從2021年與歐漢聲前妻鄭雲燦的戀情，到2023年被拍到和金曲歌后魏如萱同遊日本，大眾對他的印象始終停留在「姐狗系男神」。不過，近期傳出陳昊森「換口味」，與小他2歲的中國女星蘭西雅傳出緋聞，但消息未經當事人證實。

陳昊森今日在Instagram限時動態分享親密照，畫面中他頂著一頭亮眼的粉金短髮，依偎著一位穿著粉色針織衫、頭戴淺藍色棒球帽的女性，他甚至還在頭頂上放上兩顆愛心滿滿的臉紅表情貼圖，疑在情人節前夕認愛，「放閃照」引起網友揣測：「這是要官宣了嗎？」、「蘭西雅？還是新歡？」、「我的男神終究是別人的了...」。

網友當起鍵盤柯南辦案，發現這位女子雖然打扮年輕，但氣質與身形與陳昊森的親媽媽如出一轍，「這嘴巴一看就不是蘭西雅」，指陳昊森是在盡孝道，陪前世情人逛街啦。至於圖中的女性是究竟是誰？是否搶在情人節前認愛？陳昊森稍早在現實動態回：「這我媽。」

陳昊森的經紀公司表示：「今天昊森回到台北，媽媽幫他接機，照片是昊森和媽媽的自拍。預祝新年快樂，也祝福，闔家團圓。」

