鐵粉失聯20歲女神急喊「恐孤獨死」 地毯式搜查結局超反轉

有「美白小惡魔」之稱的日本賽車女郎高橋七瀨。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「美白小惡魔」之稱的日本賽車女郎高橋七瀨，出道短短一年便擁有高人氣。其中最死忠的7名鐵粉更宛如護衛隊，只要有她出席的活動，幾乎場場不缺席。日前7名鐵粉中有一人突然缺席活動，讓高橋七瀨十分擔心，甚至召集其他6人展開行動尋人。當中年大叔被找到後感動直呼：「不可能有其他女生為我做到這個地步了。」

20歲的高橋七瀨擁有7位狂熱粉絲，被稱為「7人眾」，幾乎參加她每一場活動與攝影會。7人眾中年紀最長68歲、最年輕46歲。某天，其中一名50多歲的粉絲受邀與高橋七瀨一同參加廣播節目，卻在當天失聯，打電話、傳訊息都沒有回應。由於他有心臟病史，又獨居、沒有家人，情況令人擔憂。

高橋七瀨憂心表示：「A先生不是那種會臨時消失的人，前一天活動上他還喝得酩酊大醉，我很擔心他是不是出了意外。」

20歲的高橋七瀨（前左2）擁有7位狂熱粉絲，被稱為「7人眾」。（翻攝自X）

行動力十足的她立刻聯絡其他6人。由於大家並不知道A先生的真實姓名與詳細住址，只能展開偵探式搜查，憑藉各自掌握的零碎線索，例如他駕駛的車型、住處鄰近的區域等，推測A先生可能住在神奈川縣。眾人隨後利用Google地圖查看街景，竟真的找到A先生的車輛，進而鎖定住處。

高橋七瀨透露，A先生住在一棟老公寓，房東住在一樓。眾人集合後向房東說明情況，懇請協助開門，卻發現A先生並不在家。詭異的是，屋內空無一人，電風扇卻仍在運轉。

後來，7人眾中有人回憶起最後一次見到A先生是在新宿，於是全員前往新宿警察署報案。不過警方表示，僅有親友才能申報失蹤案件，因此未予受理。情急之下，高橋七瀨忍不住脫口而出：「他可能孤獨死在某個地方。」

高橋七瀨發現鐵粉行蹤異常，立刻展開偵探式搜索。（翻攝自X）

就在此時，警方突然想起日前有一名男子因酒醉與人發生衝突遭到逮捕。隨後，A先生被警方帶了出來。眾人看到他現身，當場興奮尖叫。而A先生身上還穿著印有高橋七瀨頭像的T恤；A先生在得知自己的偶像與友人都在找他後，感動直呼：「我沒想到會有人為我做這些。我都50多歲了，沒有家人，從來沒有人這麼關心我，還特地來找我，我真的很高興。」

高橋七瀨擔心自己的粉絲孤獨死，熱血尋人。（翻攝自X）

之後，A先生出席高橋七瀨的演唱會。當她唱到「無論你在哪裡，我都會找到你」這句歌詞時，還特意指向A先生，讓他當場感動落淚，發誓餘生都要支持她，並現場豪氣購買100張拍立得。

高橋七瀨發現A先生時，他身上還穿著印有高橋七瀨頭像的T恤。（翻攝自X）

其實高橋七瀨自小父母離異，與母親相依為命，因此才會對年長男性格外關心。加上她本就喜歡與人聊天，自然與「7人眾」建立起深厚情誼。

高橋七瀨自小父母離異，與母親相依為命。（翻攝自X）

