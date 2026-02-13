自由電子報
娛樂 最新消息

龜梨和也高雄開唱 5種票價、福利一次全公開

龜梨和也將與台粉相見歡。（光尚娛樂提供）龜梨和也將與台粉相見歡。（光尚娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣偶像龜梨和也（亀梨和也，Kazuya Kamenashi）暌違16年再度來台舉辦演唱會，新年前夕驚喜宣布將帶著全新亞洲巡迴「KAZUYA KAMENASHI “TALK TO ME” ASIA TOUR 2026 IN KAOHSIUNG」於6月27日首度登上高雄流行音樂中心海音館，今天（13日）公開完整座位圖及票價資訊，門票將於3月7日（六）中午12點在拓元售票系統全面開賣。

龜梨和也暌違16年在台開演唱會。（光尚娛樂提供）龜梨和也暌違16年在台開演唱會。（光尚娛樂提供）

龜梨和也以傑尼斯團體「KAT-TUN」的身分出道，影視歌三棲發展，憑藉獨特魅力與舞台感染力累積大批忠實粉絲，KAT-TUN在2025年11月舉行告別演唱會，正式揮別中丸雄一、上田龍也，展開全新個人活動。今年是龜梨和也出道20周年，回顧他的演藝生涯，無論是經典日劇《改造野豬妹》，到今年預計推出的話題作品《金牌救援》，以許多日劇主題曲、舞台演出與令人難忘的現場魅力，成為許多粉絲青春中不可取代的回憶。

龜梨和也演出座位圖。（光尚娛樂提供）龜梨和也演出座位圖。（光尚娛樂提供）

龜梨和也在2024年4月來台宣傳電影《怪物樵夫》，並作為台灣職籃T1聯盟嘉賓登上大巨蛋。此次全新巡迴KAZUYA KAMENASHI “TALK TO ME” ASIA TOUR 2026將於2026年自曼谷啟程，陸續前往香港等亞洲城市巡演，將於6月27日在高雄流行音樂中心登場，如同巡演主題「TALK TO ME」所傳達的概念，龜梨和也透過舞台上的每一次對話交流，與粉絲近距離互動，帶來專屬於彼此的感動時刻。

龜梨和也粉絲福利圖。（光尚娛樂提供）龜梨和也粉絲福利圖。（光尚娛樂提供）

此次演出票價分為NT$ 5,200/NT$ 4,600 /NT$ 4,200 /NT$ 3,800/身障NT$2,100，VIP寵粉福利內容包含特製鑰匙圈、團體合照（1對20）、SENT-OFF活動、簽名海報、簽名T-Shirt、照片小卡、海報等，誠意滿滿。門票將於3月7日（六）中午12點在拓元售票系統全面開賣。

點圖放大body

