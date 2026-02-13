自由電子報
娛樂 最新消息

鬼臉殺手首次登IMAX大銀幕 《驚聲尖叫7》靈魂人物回歸面對威脅

鬼臉殺手再度開殺戒，《驚聲尖叫7》還首度推出IMAX版。（UIP提供）鬼臉殺手再度開殺戒，《驚聲尖叫7》還首度推出IMAX版。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕經典恐怖系列最新續作《驚聲尖叫7》正式揭曉重大亮點，象徵性殺手「鬼臉」將首度以IMAX規格現身，帶來前所未有的沉浸式驚悚體驗；同時，由妮芙坎貝爾飾演的系列靈魂人物席妮正式回歸，迎戰她人生中最可怕，也最私人的威脅。

《驚聲尖叫7》最大話題之一，正是由系列原創編劇凱文威廉森首度親自執導。身為《驚聲尖叫》第一、二與第四集的編劇，他坦言這次回歸別具意義：「這一切對我來說意義非凡，我能和我的偶像衛斯克萊文共事，是他教會我關於這個系列的一切。大家常問我是否一直想執導一部《驚聲尖叫》？答案是肯定的，現在第七集，彷彿就是為了這一刻而存在，甚至超出了我最大的夢想。」

妮芙坎貝爾飾演的系列靈魂人物席妮正式回歸《驚聲尖叫7》。（UIP提供）妮芙坎貝爾飾演的系列靈魂人物席妮正式回歸《驚聲尖叫7》。（UIP提供）

飾演席妮的妮芙坎貝爾也對這次合作充滿信心，她表示，凱文威廉森比任何人都更了解這些角色與電影的核心。首次加入演出、飾演席妮女兒「泰頓伊凡」的伊莎貝爾梅也透露，正因這是凱文威廉森首次執導《驚聲尖叫》，才讓她決定接下角色。

電影描設席妮在建立全新生活、遠離過往血腥陰影後，一名全新的鬼臉殺手卻出現在她居住的寧靜小鎮，將目標鎖定她的女兒。面對再度甦醒的夢魘，席妮被迫重返恐懼核心，只為保護家人，並下定決心徹底終結這場延續多年的血腥循環。

《驚聲尖叫7》將於將於2月26日在台上映，以IMAX規格迎來最具規模、最具情感重量的一次進化。

點圖放大body

