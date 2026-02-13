自由電子報
娛樂 電影

新銳導演驚艷新作！梁凱威將啟動AI電影計畫 500萬預算挑戰視覺藝術與科技邊界

〔記者許世穎／台北報導〕以多部短片在國際影展嶄露頭角的新銳導演梁凱威，近日正式發表台灣首部 AI 動漫作品《日本動漫 OP 未知的精神力：超覺醒》。作品上線短短兩週即突破50萬點閱，在網路掀起熱烈討論，不僅以精緻視覺吸睛，也宣告台灣正式邁入「AI 影視元年」。

新銳導演梁凱威推出全台首創AI動漫作品《日本動漫 OP 未知的精神力：超覺醒》。（梁凱威提供）新銳導演梁凱威推出全台首創AI動漫作品《日本動漫 OP 未知的精神力：超覺醒》。（梁凱威提供）

梁凱威同時宣布，自己已成為台灣首位以 AI 作為主要動畫製作核心的導演，並進一步拋出計畫，將推動台灣首部「全流程 AI 生成電影」，期許讓台灣影視科技站上國際舞台。

事實上，梁凱威早已在國際影展累積亮眼成績，曾於 ARFF 柏林國際電影節 奪下最佳導演殊榮，2017 年起執導短片《語靈》陸續入圍義大利米蘭世界電影節、洛杉磯、英國與美國多項影展，累計獲得 9 項國際入圍肯定。除短片外，他也在 2018 年執導電影《哈囉！有事嗎》，作品橫跨電影、廣告與短片，風格多元。

《日本動漫 OP 未知的精神力：超覺醒》上線短短兩週即突破50萬點閱。（梁凱威提供）《日本動漫 OP 未知的精神力：超覺醒》上線短短兩週即突破50萬點閱。（梁凱威提供）

這次引發話題的《日本動漫 OP 未知的精神力：超覺醒》，同時也是為 台糖蜆精 打造的全新形象廣告。梁凱威分享，過往一支動畫往往需耗時半年製作，這次透過 AI 技術，一個月內完成，徹底顛覆傳統流程，也讓品牌成功吸引新世代目光。

新銳導演梁凱威推出全台首創AI動漫。（梁凱威提供）新銳導演梁凱威推出全台首創AI動漫。（梁凱威提供）

在創作過程中，團隊光是女主角設定就累積超過 100 種版本，不斷測試角色氣質、動作與定位；製作期間也與日本業界人士密切交流，確保節奏與畫面語感不只「像日本動畫」，而是真正能被日本觀眾理解與接受。團隊更密集分析超過 100 支日本動畫 OP，拆解節奏、剪接與情緒鋪陳。

梁凱威透露，全長 90 秒的 OP 從人物、畫面到主題曲皆由 AI 協助完成，整體語法能讓觀眾聯想到《刀劍神域》的速度感、《最終兵器彼女》少女情感與戰爭張力交錯的氛圍，以及《科學超電磁砲》中鮮明又具記憶點的設定，但最終仍轉化為屬於自己的角色與畫面語言。

新銳導演梁凱威在國際影展累積亮眼成績。（梁凱威提供）新銳導演梁凱威在國際影展累積亮眼成績。（梁凱威提供）

談及創作哲學，梁凱威直言：「AI 是創作者的第二大腦，不會取代導演，而是釋放想像力。」他強調，劇本、鏡頭調度與情感堆疊仍由人主導，AI 則扮演最強大的執行畫師，甚至成功克服過往 AI 影片常見的閃爍與臉部變形問題。從小看著《灌籃高手》、《七龍珠》長大的他，也笑說這次彷彿完成了童年夢想。

隨著作品推出後獲得熱烈回響，網友紛紛敲碗期待續集。梁凱威更進一步拋出震撼彈，預告計畫以 AI 製作一部電影，演員全數由 AI 生成，期望以遠低於傳統成本的規模，完成一部從劇本、場景、角色到後期特效皆導入 AI 的作品。他也表示，這部 AI 動漫不是終點，而是一個開始，台灣 AI 影視的可能性，才正要展開。

