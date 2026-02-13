自由電子報
娛樂 日韓

190公分長腿男神好帥！文相敏《恩愛的盜賊大人》靈魂交換神複製

〔記者廖俐惠／綜合報導〕奇幻浪漫古裝韓劇《恩愛的盜賊大人》在春節連假期間將播出大結局，男女主角文相敏、南志鉉跨海向台灣觀眾問候，兩人更毫不吝嗇互給對方「150分」超高評價。身高190公分的文相敏擁有一雙大長腿，卻坦言在拍武戲時反而不是強項。

《恩愛的盜賊大人》南志鉉（左）、文相敏穿著古裝比愛心。

《恩愛的盜賊大人》故事以「如果『韓版廖添丁』洪吉童是女人的話…？」為發想，劇情描述一名陰錯陽差被傳頌為天下第一盜賊的女奴婢，意外與追捕她的大君靈魂互換後，展開彼此救贖、最終守護百姓的危險卻偉大之浪漫故事。該劇以輕鬆有趣又恰到好處的奇幻浪漫劇情，收視表現已從開播時的4.3%（韓國尼爾森）攀升至7.3%接近翻倍，僅剩四集的劇情即將迎來最後轉折與最高潮，收視率能否突破雙位數備受期待。

《恩愛的盜賊大人》南志鉉。

文相敏、南志鉉的跨海受訪，談到演出靈魂交換最困難的地方，文相敏坦言壓力不小，「最難的是志鉉姐非常清楚、分明的敬語使用，以及她本來就很扎實、細膩的演技，我一直很苦惱自己能不能跟上她的實力。」他也透露，南志鉉在過程中給了自己非常多幫助，「我們常常聊天，一起找出彼此的特色，她也教了我很多，真的幫助很大。」

南志鉉則分享，自己在模仿文相敏時，最在意的是「聲音」與說話方式，「相敏的聲音本來就很好聽，而且有一種力量，那其實很難完全學起來，所以我會特別去抓他的語氣、斷句方式，還有句尾的處理方式，努力讓自己更像一點。」

《恩愛的盜賊大人》文相敏。

劇中動作戲不少，兩人也分享各自的準備過程。文相敏笑說因為腿比較長，踢腿反而不是自己的強項，「所以比起踢腿，我更著重在怎麼用拳頭、怎麼讓肢體動作看起來更帥，做了不少基本訓練。」南志鉉則被文相敏大讚「真的很帥」，她也笑說自己比起正面迎敵，更常拍的是逃跑與飛簷走壁的戲碼，「因為我膽子比較大，爬到屋頂上站著反而覺得很有趣，但身邊的人都替我捏把冷汗。」文相敏立刻接話笑說：「我才是真的很怕！明明是我在下面，她在屋頂上。」南志鉉則俏皮補充：「只有我自己覺得很好玩。」

被問到「這次合作會給對方打幾分」時，文相敏毫不猶豫地說：「150分，滿分100分的話，姐就是150分。」他表示，親眼看到南志鉉演出自己的模樣時，幾乎完美複製了表情與說話慣用的語尾，「真的很神奇，看到的時候我心裡反而變得很著急，所以一定要給150分。」

南志鉉（左）、文相敏一起為《恩愛的盜賊大人》受訪。

南志鉉也回敬150分的高分，她分享在靈魂交換時，導演常稱讚兩人「光是眼神就不一樣」，「阿悅（文相敏的角色）的眼睛會比較圓，恩祖（南志鉉的角色）的眼睛則偏銳利一點，我在演阿悅時會先拍眼睛，刻意讓眼型變得更圓，各位觀眾之後可以注意這些小細節，會更有趣、也很可愛。」

談到拍攝靈魂交換的趣事，南志鉉笑說，觀眾看到的是完成編排後製的成果，但實際拍攝過程中，彩排時突然「靈魂互換」，看到彼此瞬間變成不同的樣子，其實一開始又好笑又害羞，「會覺得很尷尬，但後來慢慢習慣，也變成一種樂趣。」文相敏也補充，靈魂互換後再遇到劇中熟悉的人物，整個拍攝氛圍變得更加有趣，「請大家一定要期待這些橋段。」《恩愛的盜賊大人》每週六日於friDay影音更新，農曆春節初六（22日）播出精彩大結局。

