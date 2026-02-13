（獨家專訪）《怪奇物語》人氣男星樂當「咖哩大神」柯瑞隊友！「閃電俠」魏德老婆喊話把夢做大

迦勒麥羅林 x 蓋柏莉尤恩《山羊巔峰》獨家專訪影音：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕由《Kpop 獵魔女團》與《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造，並由NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞跨界擔任監製的動畫電影《山羊巔峰》，話題持續升溫。電影邀請《怪奇物語》中飾演「路卡斯」的迦勒麥羅林，以及NBA傳奇球星「閃電俠」魏德的妻子蓋柏莉尤恩獻聲演出。

動畫電影《山羊巔峰》中的山羊威爾（左）和黑豹潔特，分別由迦勒麥羅林和蓋柏莉尤恩獻聲演出。（索尼影業提供）

原文片名「GOAT」象徵「史上最偉大」，被問到與被公認為現役GOAT的柯瑞合作感受，迦勒笑說，知道柯瑞在另一端「做著他的事」本身就很酷，再看到電影裡自己配音的威爾和柯瑞獻聲的藍尼搭檔互動，更忍不住驚呼：「哇，我真的和史蒂芬柯瑞同場較勁過！」直呼那感覺「超棒」。

迦勒麥羅林為《山羊巔峰》中的山羊威爾獻聲，角色相當勵志。（索尼影業提供）

蓋柏莉則分享，配音其實是一段相當孤獨的工作歷程，演員們很少真正一起合作，但她與柯瑞認識多年，看著他從剛加入勇士隊、幾乎不被注意的年輕球員，一路走到今天的地位，也見證他與太太始終忠於自我與價值觀。「他現在已經是大神了，只要提到他，大家就會問『主廚柯瑞今天要端出什麼菜？』」她也大讚柯瑞無論在場內、場外都將「不可能」化為可能，這次擔任配音和監製也同樣令人驚豔。

迦勒麥羅林先前出席《山羊巔峰》洛杉磯首映，和山羊相見歡。（翻攝自IG）

由於蓋柏莉聲演的潔特在片中是威爾的兒時偶像，被問到現實中曾嚮往過的目標，她毫不猶豫點名珍娜傑克森，直言不論是哪個時期的她，都是自己人生的「北極星」。迦勒則坦言，年少時確實會想成為柯瑞，尤其和朋友打球時不斷練投，只希望能像偶像一樣百發百中。

傳奇球星史蒂芬柯瑞擔任《山羊巔峰》監製，也為該片配音。（索尼影業提供）

柯瑞日前出席記者會時不諱言對於片中威爾的故事格外熟悉，且非常有共鳴，「我的人生歷程就像威爾一樣曾被忽視、被低估，但在過程中找回自信。但這也是一個關於團隊力量的故事，能把這樣的精神帶進片中，而且不只對我有共鳴、對每個人都成立，真的很酷。」

蓋柏莉尤恩（左二）和NBA球星老公魏德帶著一雙兒女出席《山羊巔峰》首映。（翻攝自IG）

迦勒直言也有相同感受，「我認為弱勢逆襲的故事之所以打動人，是因為我們都曾在某個時刻覺得自己是弱者」他說許多人都是從低谷起步，必須衝破屬於自己的那層水泥牆。「當你終於達成目標時，會記得那些掙扎、甚至想放棄卻沒有放棄的時刻。一路上總會有人質疑你，而觀眾能對此產生共鳴。這類故事往往在你快撐不下去時出現，而看到弱者勝出，也提醒人們繼續走下去。」

迦勒麥羅林（左）和蓋柏莉尤恩為《山羊巔峰》接受本報專訪。（索尼影業提供）

提到電影在台灣於農曆新年期間上映，兩位演員也特別向台灣觀眾送上祝福。蓋柏莉開心直喊「哈囉，台灣！」並溫暖鼓勵觀眾：「當你敢做大夢，祝福也會加倍湧現！」迦勒則祝大家農曆新年快樂，也希望觀眾能從電影中獲得感動，並分享給親朋好友。《山羊巔峰》已在台上映。

