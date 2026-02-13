自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家專訪）《怪奇物語》人氣男星樂當「咖哩大神」柯瑞隊友！「閃電俠」魏德老婆喊話把夢做大

迦勒麥羅林 x 蓋柏莉尤恩《山羊巔峰》獨家專訪影音：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕由《Kpop 獵魔女團》與《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造，並由NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞跨界擔任監製的動畫電影《山羊巔峰》，話題持續升溫。電影邀請《怪奇物語》中飾演「路卡斯」的迦勒麥羅林，以及NBA傳奇球星「閃電俠」魏德的妻子蓋柏莉尤恩獻聲演出。

動畫電影《山羊巔峰》中的山羊威爾（左）和黑豹潔特，分別由迦勒麥羅林和蓋柏莉尤恩獻聲演出。（索尼影業提供）動畫電影《山羊巔峰》中的山羊威爾（左）和黑豹潔特，分別由迦勒麥羅林和蓋柏莉尤恩獻聲演出。（索尼影業提供）

原文片名「GOAT」象徵「史上最偉大」，被問到與被公認為現役GOAT的柯瑞合作感受，迦勒笑說，知道柯瑞在另一端「做著他的事」本身就很酷，再看到電影裡自己配音的威爾和柯瑞獻聲的藍尼搭檔互動，更忍不住驚呼：「哇，我真的和史蒂芬柯瑞同場較勁過！」直呼那感覺「超棒」。

迦勒麥羅林為《山羊巔峰》中的山羊威爾獻聲，角色相當勵志。（索尼影業提供）迦勒麥羅林為《山羊巔峰》中的山羊威爾獻聲，角色相當勵志。（索尼影業提供）

蓋柏莉則分享，配音其實是一段相當孤獨的工作歷程，演員們很少真正一起合作，但她與柯瑞認識多年，看著他從剛加入勇士隊、幾乎不被注意的年輕球員，一路走到今天的地位，也見證他與太太始終忠於自我與價值觀。「他現在已經是大神了，只要提到他，大家就會問『主廚柯瑞今天要端出什麼菜？』」她也大讚柯瑞無論在場內、場外都將「不可能」化為可能，這次擔任配音和監製也同樣令人驚豔。

迦勒麥羅林先前出席《山羊巔峰》洛杉磯首映，和山羊相見歡。（翻攝自IG）迦勒麥羅林先前出席《山羊巔峰》洛杉磯首映，和山羊相見歡。（翻攝自IG）

由於蓋柏莉聲演的潔特在片中是威爾的兒時偶像，被問到現實中曾嚮往過的目標，她毫不猶豫點名珍娜傑克森，直言不論是哪個時期的她，都是自己人生的「北極星」。迦勒則坦言，年少時確實會想成為柯瑞，尤其和朋友打球時不斷練投，只希望能像偶像一樣百發百中。

傳奇球星史蒂芬柯瑞擔任《山羊巔峰》監製，也為該片配音。（索尼影業提供）傳奇球星史蒂芬柯瑞擔任《山羊巔峰》監製，也為該片配音。（索尼影業提供）

柯瑞日前出席記者會時不諱言對於片中威爾的故事格外熟悉，且非常有共鳴，「我的人生歷程就像威爾一樣曾被忽視、被低估，但在過程中找回自信。但這也是一個關於團隊力量的故事，能把這樣的精神帶進片中，而且不只對我有共鳴、對每個人都成立，真的很酷。」

蓋柏莉尤恩（左二）和NBA球星老公魏德帶著一雙兒女出席《山羊巔峰》首映。（翻攝自IG）蓋柏莉尤恩（左二）和NBA球星老公魏德帶著一雙兒女出席《山羊巔峰》首映。（翻攝自IG）

迦勒直言也有相同感受，「我認為弱勢逆襲的故事之所以打動人，是因為我們都曾在某個時刻覺得自己是弱者」他說許多人都是從低谷起步，必須衝破屬於自己的那層水泥牆。「當你終於達成目標時，會記得那些掙扎、甚至想放棄卻沒有放棄的時刻。一路上總會有人質疑你，而觀眾能對此產生共鳴。這類故事往往在你快撐不下去時出現，而看到弱者勝出，也提醒人們繼續走下去。」

迦勒麥羅林（左）和蓋柏莉尤恩為《山羊巔峰》接受本報專訪。（索尼影業提供）迦勒麥羅林（左）和蓋柏莉尤恩為《山羊巔峰》接受本報專訪。（索尼影業提供）

提到電影在台灣於農曆新年期間上映，兩位演員也特別向台灣觀眾送上祝福。蓋柏莉開心直喊「哈囉，台灣！」並溫暖鼓勵觀眾：「當你敢做大夢，祝福也會加倍湧現！」迦勒則祝大家農曆新年快樂，也希望觀眾能從電影中獲得感動，並分享給親朋好友。《山羊巔峰》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中