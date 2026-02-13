自由電子報
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台視《紅白》35組完整卡司曝光！未提李千娜母女舞台

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕夜播出，共有35組超強卡司陣容，海外嘉賓King & Prince將海外首秀獻給《2026紅白》，不僅帶來頂級舞台震撼全場，更大秀書法才華，現場為粉絲送上最真摯的新年祝福。

紅白擔擔麵組合：蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃。（台視提供）紅白擔擔麵組合：蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃。（台視提供）

來自日本的全球組合&TEAM一出場便引起全場熱烈尖叫，&TEAM先是齊聲高喊「We Link！我們是&TEAM」，瞬間點燃小巨蛋氣氛，遊戲環節中，YUMA被指認為隊中最會撒嬌的成員，現場用中文拜年「恭喜發財，紅包拿來！」引發全場LUNÉ震耳欲聾的尖叫聲。

人氣搖滾樂團八三夭受邀登台，一連帶來多首霸榜金曲，以經典嗨歌《東區東區》震撼開場，強勁的電音節奏與重金屬鼓點交織，小巨蛋瞬間變成嗨翻萬人的音樂派對，隨後&TEAM成員NICHOLAS從升降舞台緩緩升起，驚喜現身的瞬間引爆全場尖叫聲，NICHOLAS以迷人嗓音與八三夭完美合唱，這段充滿張力的「限定組合」不僅讓音樂層次更加豐富，更展現了極致的視覺與聽覺饗宴。

八三夭+&TEAM NICHOLAS。（台視提供）八三夭+&TEAM NICHOLAS。（台視提供）

「紅白擔擔麵」將最熟悉的傳統麵攤直接搬進小巨蛋，打造充滿人情味的舞台，蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃四位台語歌王、歌后聯手，搭配Lulu 黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉，以幽默逗趣的情境劇串連台語經典金曲，透過全台語對話語歌聲交織，笑聲此起彼落。

台語情歌天后龍千玉率先登場，自信笑喊：「我要進軍International，我叫Linda！」；金曲歌后黃妃出場霸氣表示：「金曲獎三座喔！歡呼聲呢？」瞬間炒熱氣氛，而台語小王子許富凱撐著小雨傘出場，深情演唱《雨傘情》，溫柔嗓音令全場陶醉不已，並與龍千玉、黃妃輪番合唱；金曲歌王蕭煌奇以渾厚嗓音演唱《做一個惜情軟心的人》出場，更幽默笑說自己是開車來小巨蛋，隨後唱起《阿嬤的話》引發全場大合唱，場面溫馨動人。

李千娜原本與女兒顧穎有台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》表演。（台視提供）李千娜原本與女兒顧穎有台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》表演。（台視提供）

鐵肺姐妹李佳薇、李佳歡驚喜同台，以白色洋裝優雅登場，強強聯手展現爆發級唱功，第七度登上《紅白》的小隊長盧廣仲，一開口便以溫暖獨特的嗓音征服全場觀眾的耳朵，身兼主持重任的黃偉晉與邱鋒澤合體，黃偉晉特地換上全新造型亮麗登場，與邱鋒澤連番演唱多首歌曲，兩位男神分立舞台兩側對唱，深情嗓音令現場上萬名觀眾聽得如癡如醉，許久未見的「創作才子」蔡旻佑與「創作才女」白安攜手帶來精彩舞台，精彩內容備受期待。而李千娜日前因失言風波受到影響，她與女兒原定在《紅白》的表演片段恐因此被刪，台視日前也發聲：「台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》，目前正在進行後製作業，節目會做適時的調整，感謝所有熱愛紅白粉絲們的支持與愛護」。

