娛樂 音樂

這家尾牙太厲害！田馥甄許光漢全來了 還有《獵魔女團》正妹女主唱

〔記者陽昕翰／台北報導〕何樂音樂日前舉辦盛大尾牙，包括田馥甄、許光漢等大咖都現身力挺，女神田馥甄分享尾牙主題為「跳」，示範的是「一顆心撲通撲通的狂跳」，只有「有心人」才看得到，相當俏皮。男神許光漢同樣沒有變裝，帥氣現身還是成了人型立牌與大夥拍照留念。

田馥甄出席唱片公司尾牙。（翻攝臉書）田馥甄出席唱片公司尾牙。（翻攝臉書）

除了田馥甄、許光漢，還有魏如萱、洪佩瑜、理想混蛋、冰球樂團、脆樂團、蔡昌憲等藝人到場共襄盛舉。田馥甄也跟著員工一起玩趣味遊戲，當脆樂團的丁丁在台上跳舞時，立刻就猜出她跳的是范曉萱的《健康歌》，讓粉絲誇讚：「比手畫腳Hebe果然是高手。」

理想混蛋與許光漢合影。（翻攝臉書）理想混蛋與許光漢合影。（翻攝臉書）

何樂音樂舉辦尾牙，田馥甄、許光漢、魏如萱、洪佩瑜、理想混蛋、冰球樂團、脆樂團、蔡昌憲等藝人出席。（翻攝臉書）何樂音樂舉辦尾牙，田馥甄、許光漢、魏如萱、洪佩瑜、理想混蛋、冰球樂團、脆樂團、蔡昌憲等藝人出席。（翻攝臉書）

理想混蛋的主唱雞丁變裝上陣。（翻攝臉書）理想混蛋的主唱雞丁變裝上陣。（翻攝臉書）

理想混蛋的主唱雞丁擔任主持工作，更強勢奪下「最佳造型獎」，去年以「小丑女」現身的他，今年打扮成人氣動畫《Kpop獵魔女團》主角之一「Rumi」。而理想混蛋鼓手可沛扮演《玩具總動員》的彈簧狗，吉他手建廷是超級瑪利歐，吉他手阿哲是《排球少年》主角日向翔陽。雞丁在IG大讚團員很用心，「明明一開始都說服裝沒想法、沒靈感，結果最後都給我用心到要死。」

