小S宣布復工《不熙娣》！素顏現身攝影棚近況曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕小S去年因痛失親姊大S停工1年，東森綜合台今（13）日正式宣布，小S將復工《小姐不熙娣》，確定將於3月正式重返螢光幕。稍早小S也於社群平台上發文，除了感謝代班主持人的辛勞，更謙虛表示將給予自己一段「重新適應期」。

小S在社群文中感性寫下：「這段時間，謝謝東森電視台一直支持我，默默的等待我回去工作，也感謝Sandy吳姍儒、薔薔、派翠克把節目做的那麼精采，還有可愛的班底們和辛苦的同事們，我覺得我應該可以試著開始工作了，因為不斷的給自己時間，就好像不斷的讓自己陷入低潮的情緒！所以我要開工了，但我先給自己一季（3個月）的時間，去尋找新的小S，我希望一定要是我自己都喜歡的樣子，謝謝期待我的每一個人，我會照著我的心情去好好做的，2026，祝福大家一定要健康、平安～」

請繼續往下閱讀...

小S宣布3月將會重返螢光幕。（翻攝自臉書）

節目製作人B2也開心回應，並補充說明：「S提到的三個月，其實是我們為她量身打造的『特別企劃』錄製時間。請觀眾放心，未來《小姐不熙娣》將持續帶給大家更多精彩爆笑的內容。」

為了迎接綜藝天后強勢回歸，東森電視特別將本次升級版的《小姐不熙娣》特輯定位為「主持復健之路」。小S將自己視為「一張白紙」，更稱自己為「徐小姐aka MC DEE」，並抱持著「重新當主持小白」的初心，從頭找回主持節目的節奏。

此外，小S也在發文中特別感謝兩位代班主持人Sandy與薔薔這段時間的協助；東森電視也同步表達對兩位代班主持人的誠摯謝意，並邀請觀眾朋友們一起期待全新升級版的《小姐不熙娣》。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法