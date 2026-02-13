自由電子報
娛樂 最新消息

昔日懷舊卡通推手張童童 轉戰音樂創作推個人專輯

〔記者蔡淑媛／台中報導〕長年深耕影音產業的張童童，曾參與多部經典卡通重製計畫，讓不少陪伴世代成長的動畫再度登上螢光幕，近年她轉換跑道，走向音樂創作，推出個人原創專輯 最高級的愛是自己，以溫柔卻堅定的嗓音，唱出成熟女性在生命歷程中，重新凝視自我與關係的心境轉折。

張童童深耕影音產業多年，從媒體幕後轉往音樂創作，推出個人原創專輯。（張童童提供）張童童深耕影音產業多年，從媒體幕後轉往音樂創作，推出個人原創專輯。（張童童提供）

張童童早年投入影音內容開發，曾推動「小英的故事」、「湯姆歷險記」等懷舊卡通的版權整合與修復重製，在素材殘缺、母帶流失的情況下，她與團隊逐一重建影像，讓原本難以再現的作品重新問世；配音上更堅持本土化表現，捨棄直譯式處理，以貼近日常的語感與節奏，為動畫注入嶄新生命，也成為許多觀眾共同的童年記憶。

從小熱愛歌唱、習慣以文字記錄生活的張童童，在完成多部經典作品的市場定位後，轉而將人生體悟化為旋律。新專輯以自身經驗為出發，描寫女性在成長歷程中，學會與自己和解、理解關係邊界的過程，盼透過音樂傳遞「先懂得愛自己，才能擁有真正的自由」。

張童童也分享，無論是影音或音樂，創作始終是一種與時間對話的方式。這張作品不只是她個人的聲音紀錄，更希望成為獻給在人生不同階段，仍努力前行的女性的一份溫柔陪伴。

