金馬年片單曝光！5大國片推賀歲紅包 李遠當部長級推銷員

〔記者廖俐惠／台北報導〕國片起飛，為鼓勵國人過年期間進電影院「共感」，電影業再度合作推出《功夫》、《雙囍》、《陽光女子合唱團》、《大濛》、《冠軍之路》等5部國片紅包套組，邀請觀眾「一次全包」，讓電影院「高朋馬座」。文化部表示，為了將紅包準時送達中、南部，文化部的同仁還親運紅包到臺中、臺南、高雄定點，發揮文化部行銷國片的決心。

金馬年看臺灣夯片，走進戲院看國片就送「國片聯合賀歲紅包套組」。（文化部提供）

2025年上映國片寫下5部破億，以及去年賣出9.46億、市佔11.75%等疫後新紀錄，《陽光女子合唱團》更預估將在年假期間，打破《海角七號》從2008年創下，至今已維持18年的5.3435億元影史冠軍紀錄。

文化部長李遠昨天出席《雙囍》電影首映會，盼正在放映和即將上檔的國片延續近期票房熱度，在春節期間再締佳績。（文化部提供）

文化部長李遠曾為電影人一份子，除了持續「每部都看」，更自稱「國片超級推銷員」。李遠說，電影的魅力在於即使如同全民都知道結局的紀錄片《冠軍之路》，但是都會重新被電影中的每一幕給感動，所以一定要「相信電影」。極力推薦大家在過年期間，首看2部有笑有淚的賀歲強片《功夫》、《雙囍》，一起「功囍功囍」；如果想要趁著過年，好好整理心情，「為自己哭的」，請看《陽光女子合唱團》；「想為時代哭的」，請看《大濛》；相信臺灣無論如何都能逆轉勝，並且一起為臺灣接下來參加世界棒球經典賽加油的，請看《冠軍之路》。

文化部長李遠欣賞《功夫》電影放映，提醒大家近期多檔賣座國片熱映中，千萬不要錯過。（文化部提供）

李遠說，扶植臺灣本土電影，不只是為了產業的興衰，而是一種對文化主權的維護，甚至是一種對國家安全的保障。文化部會繼續自創作端的投資與補助雙箭，引進民間資金，鼓勵更多元類型的創作齊發，以及映演端的國片排片率、消費端的文化幣成為另類社交工具等，從題材多元、製作提升，到國片觀影習慣的培養及開拓國際市場，持續維持臺灣電影「士氣」。

文化部長李遠出席《功夫》電影放映，用行動力挺國片。（文化部提供）

文化部表示，「國片聯合賀歲紅包套組」以5部國片主視覺為設計基礎，製作5款紅包袋，每款呈現電影片名、主視覺設計、吉祥賀詞及馬年圖騰或意象。明（14）日起，於全臺首輪戲院現場購買任一國片電影票，即可獲得「國片聯合賀歲紅包套組」1份。

「國片聯合賀歲紅包套組」內含《功夫》、《雙喜》、《冠軍之路》、《陽光女子合唱團》、《大濛》五款近期強檔國片。（文化部提供）

除全臺首輪戲院限量發送紅包袋外，台北市影片商業同業公會獨家同步推出網路推文與抽獎活動，觀眾只要在「台北市影片商業同業公會官方Threads回文」，上傳「國片賀歲紅包」與「電影票根」照片，並標註「#國片賀歲紅包」，即可參與抽獎活動，獲得電影交換券。

《雙囍》將於2月17日大年初一登場，新春期間將有多部國片同時熱映，文化部長李遠邀請民眾到電影院走春，增添喜氣。（文化部提供）

文化部指出，賀歲動作喜劇《功夫》今天熱血上映，《雙囍》將在大年初一（17日）幸福登場，同步搭配「文化幣看國片」多重優惠活動，包含全時段國片消費2點送1點、「結伴看國片」350點送100點、「青春早安場」加碼100點等，歡迎國人及青少年朋友，以行動支持臺灣電影，讓國片在金馬年繼續寫下更精彩一頁。

