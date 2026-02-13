自由電子報
娛樂 日韓

台日棒球賽「邀韓星助陣」 2PM、MONSTA炸裂大巨蛋

2026台日棒球交流賽－2PM。（挺悍賽事行銷提供）2026台日棒球交流賽－2PM。（挺悍賽事行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）即將在3月開打，2月25日至28日於大巨蛋率先登場的「台日棒球國際交流賽」，由日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊對戰台灣隊、中信兄弟及味全龍，以「成就經典」為口號，被視為前哨戰。4天賽後表演特別邀請台、日、韓人氣團體2PM、MONSTA X、Dara、超心動♡宣傳部、李聖傑、滅火器接力演出。

2026台日棒球交流賽－Sandara Park。（挺悍賽事行銷提供）2026台日棒球交流賽－Sandara Park。（挺悍賽事行銷提供）

2026台日棒球交流賽－超心動♡宣傳部。（挺悍賽事行銷提供）2026台日棒球交流賽－超心動♡宣傳部。（挺悍賽事行銷提供）

壓軸陣容之一是由2PM成員JUN. K與Nichkhun兩人以小分隊形式來台演出，喜愛棒球的2PM表示：「棒球最有趣的地方在於比賽隨時可能會出現戲劇性的轉折，投手和擊球員之間的心理戰也很有魅力，再加上現場觀眾的應援，讓比賽十分吸引人。」此外，2PM出道19年，兩位成員對「成就經典」有著深刻體悟，2PM認為：「經典不是一時流行，而是時間過去仍讓人想起，對我們而言，這句話仍是現在進行式。」

2026台日棒球交流賽－滅火器。（挺悍賽事行銷提供）2026台日棒球交流賽－滅火器。（挺悍賽事行銷提供）

2026台日棒球交流賽－李聖傑。（挺悍賽事行銷提供）2026台日棒球交流賽－李聖傑。（挺悍賽事行銷提供）

同天演出的MONSTA X也派出SHOWNU與HYUNGWON來大巨蛋演出，兩人對能與前輩 2PM 同台感到極度興奮，SHOWNU說：「以前曾翻跳過前輩的舞台，這次能站上同個場地非常有意義。」兩位成員對臺北大巨蛋的現場應援氣氛早有耳聞，很期待能藉此機會親身體驗， HYUNGWON表示：「我很喜歡到球場看比賽，一邊吹著涼風一邊專注地看比賽，那時壓力會完全釋放，而且現場應援的氣氛也會不自覺地帶給我很多能量。」

2026台日棒球交流賽－MONSTA X。（挺悍賽事行銷提供）2026台日棒球交流賽－MONSTA X。（挺悍賽事行銷提供）

除了兩大韓國男團，首日開場嘉賓 Dara（Sandara Park）透露自己曾多次受邀替球賽開球，很喜歡棒球場的氣氛，為了這場成就經典的演出，Dara神秘的表示將準備了一套十分帥氣的造型並帶來個人熱門單曲與2NE1經典組曲，要現場成為大型KTV。此外，在TikTok擁有12億次歌曲播放量的日本女團「超心動♡宣傳部」則是這場賽事最後拍板的演出嘉賓，成員辻野可奈美表示為了讓台灣球迷在緊繃賽後感受愛與幸福，她們準備了許多簡單易學、讓人忍不住「心動」的可愛舞蹈，特別的是她們將穿上「福岡軟銀鷹隊與中信兄弟」的聯名球衣登場，展現難得一見的「運動甜美風。」

