娛樂 音樂

是真的！周杰倫全新巡演準備起跑 點名最佳拍檔方文山「變了」

〔記者陳慧玲／台北報導〕在歌迷千呼萬喚下，「周董」周杰倫的2026年全新巡演終於要登場了，這兩天他才開心在社群分享，新歌只剩3首還沒錄，歌迷期待的新專輯確定會在新年內誕生，另外新巡演首站的時間地點也曝光，特別的是，這次會以「一城一主題」為每站演唱會訂出專屬名稱，台灣歌迷也可以好好期待，屆時周董會如何命名台灣的演唱會。

周杰倫全新巡演海報曝光。（翻攝自微博）周杰倫全新巡演海報曝光。（翻攝自微博）

周董新巡演海報曝光，「煙花 杭州 嘉年華2026世界巡迴演唱會」，4月3、4、5日將在杭州奧體中心體育場起跑，雖然海報上有提到「嘉年華Ⅱ」，不過據了解這並非是上一套「嘉年華」巡演的2.0版本，而是所有內容更新的2026新巡演，向來喜歡給人驚喜的周董，勢必會以讓人眼睛一亮的新內容獻給歌迷。

儘管周董經典歌曲無數，但歌迷還是期盼聽到他唱新歌，因此他除了忙於籌備新巡演，也要趕緊完成新專輯，他在社群公開他和好搭檔方文山的對話，周董談到：「然後目前等你寫新的，就差不多了，新專輯。」結果方文山回應：「好的，這幾天的進度以光速計算。」周董揶揄方文山：「他已經不是我認識的那個方文山了，大家知道為什麼嗎？」然後周董親自解答：「因為他變快了。」

周杰倫笑稱方文山創作速度，已不是他過去所認識的同一人。（翻攝自IG）周杰倫笑稱方文山創作速度，已不是他過去所認識的同一人。（翻攝自IG）

至於周董新巡演首站以煙花杭州命名，主要是他有一首歌《煙花易冷》，由他譜曲，方文山填詞，收錄在他2010年發行的專輯《跨時代》中，講述一個關於等待與離別的淒美故事，這主題與杭州的城市特質相呼應，歌詞中「雨紛紛，舊故里草木深」的意境，則與杭州西湖的朦朧細雨，還有靈隱古寺的禪意有所連結。

