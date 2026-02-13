自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

4大咖合體拍廣告！女神男神全到齊 網大驚：華麗卡司

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、劉以豪代言健身房，和品牌摯友張軒睿、温貞菱難得同台拍攝全新品牌廣告，前段化身「虎鐵戰士，保衛核心」。後段，天后級音樂人為品牌打造的主題曲《虎鐵 say that again》響起，四位藝人唱跳、對嘴、走位，彷彿在拍動感MV，廣告上線後，網友們不但誇讚卡司太華麗，更大推這歡樂氛圍讓人好想加入。

劉以豪（左）與楊謹華在廣告中合體。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）劉以豪（左）與楊謹華在廣告中合體。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）

楊謹華在廣告中扮演「核心女神」，劉以豪擔綱「肌肉男神」，張軒睿是「韻律天菜」，温貞菱則為「自律仙女」，他們穿上韻律服分享體驗心得，温貞菱講到「成為更好的自己」時搞笑滑出眼淚，被張軒睿吐槽「太煽情了啦」。眾人隨即以歌舞形式演繹品牌主題曲《虎鐵 say that again》，該曲由曾與張惠妹、蔡依林等歌手合作過的音樂人廖偉傑所製作，渲染力十足。

楊謹華（左）與劉以豪平時就熱愛運動。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）楊謹華（左）與劉以豪平時就熱愛運動。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）

楊謹華透露最常在做皮拉提斯及禪柔，「環境舒服，教練很細心，能針對身體情況做調整、加強和改善」。她覺得核心、手臂、大腿前側肌力三個部位改善特別明顯，她說：「比如唱歌的時候，現在就懂得怎麼運用核心去幫忙，唱高音就比較滑順了！」

張軒睿（右）與温貞菱一起拍廣告。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）張軒睿（右）與温貞菱一起拍廣告。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）

劉以豪表示教練會依他的身體狀態調整課程內容，譬如有時打羽球後肩膀不適就會加強，「健身房的環境跟教練都非常專業，每次上課都能得到舒緩，更認識自己的身體」。曾受過傷的他，以前筋比較僵硬，但運動近一年後逐漸改善。

劉以豪（左起）、楊謹華、温貞菱、張軒睿在廣告中合體，相當難得。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）劉以豪（左起）、楊謹華、温貞菱、張軒睿在廣告中合體，相當難得。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）

張軒睿目前也在健身房訓練近一年，他最常使用Reformer核心床，加強自覺比較弱的下肢跟核心。「虎鐵環境很舒適，很常剛開始訓練就想偷懶休息，然後教練就會立刻增加強度，蠻有趣的。」他坦言全身都會訓練，核心尤其改善許多，更知道如何穩定身體，「現在走路都會自然挺直，也減少很多腰痠背痛。」

温貞菱每周都去上課，最常使用Cadillac鞦韆床，懸吊加彈簧的身體整合神器，主要訓練腿部的控制及深層核心。加入半年多，最明顯的改變是核心，「一開始幾乎每次進到懸吊或彈簧的動作，身體就會一直抖。一段時間後，發現核心比較有力，動作更能持續，連走路或跑步都安定許多。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中