4大咖合體拍廣告！女神男神全到齊 網大驚：華麗卡司

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、劉以豪代言健身房，和品牌摯友張軒睿、温貞菱難得同台拍攝全新品牌廣告，前段化身「虎鐵戰士，保衛核心」。後段，天后級音樂人為品牌打造的主題曲《虎鐵 say that again》響起，四位藝人唱跳、對嘴、走位，彷彿在拍動感MV，廣告上線後，網友們不但誇讚卡司太華麗，更大推這歡樂氛圍讓人好想加入。

劉以豪（左）與楊謹華在廣告中合體。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）

楊謹華在廣告中扮演「核心女神」，劉以豪擔綱「肌肉男神」，張軒睿是「韻律天菜」，温貞菱則為「自律仙女」，他們穿上韻律服分享體驗心得，温貞菱講到「成為更好的自己」時搞笑滑出眼淚，被張軒睿吐槽「太煽情了啦」。眾人隨即以歌舞形式演繹品牌主題曲《虎鐵 say that again》，該曲由曾與張惠妹、蔡依林等歌手合作過的音樂人廖偉傑所製作，渲染力十足。

楊謹華（左）與劉以豪平時就熱愛運動。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）

楊謹華透露最常在做皮拉提斯及禪柔，「環境舒服，教練很細心，能針對身體情況做調整、加強和改善」。她覺得核心、手臂、大腿前側肌力三個部位改善特別明顯，她說：「比如唱歌的時候，現在就懂得怎麼運用核心去幫忙，唱高音就比較滑順了！」

張軒睿（右）與温貞菱一起拍廣告。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）

劉以豪表示教練會依他的身體狀態調整課程內容，譬如有時打羽球後肩膀不適就會加強，「健身房的環境跟教練都非常專業，每次上課都能得到舒緩，更認識自己的身體」。曾受過傷的他，以前筋比較僵硬，但運動近一年後逐漸改善。

劉以豪（左起）、楊謹華、温貞菱、張軒睿在廣告中合體，相當難得。（虎鐵健身 X 器械皮拉提斯提供）

張軒睿目前也在健身房訓練近一年，他最常使用Reformer核心床，加強自覺比較弱的下肢跟核心。「虎鐵環境很舒適，很常剛開始訓練就想偷懶休息，然後教練就會立刻增加強度，蠻有趣的。」他坦言全身都會訓練，核心尤其改善許多，更知道如何穩定身體，「現在走路都會自然挺直，也減少很多腰痠背痛。」

温貞菱每周都去上課，最常使用Cadillac鞦韆床，懸吊加彈簧的身體整合神器，主要訓練腿部的控制及深層核心。加入半年多，最明顯的改變是核心，「一開始幾乎每次進到懸吊或彈簧的動作，身體就會一直抖。一段時間後，發現核心比較有力，動作更能持續，連走路或跑步都安定許多。」

