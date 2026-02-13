自由電子報
娛樂 電影

柏林影展》楊紫瓊獲「榮譽金熊獎」感性憶亡父 喊話再合作西恩貝克「不准有床戲」

〔娛樂頻道／綜合報導〕第76屆柏林電影節於台灣時間13日凌晨正式揭幕，現年63歲的楊紫瓊，從最近剛合作短片《Sandiwara》的金獎導演西恩貝克手中，接過象徵終身成就的最高榮譽「榮譽金熊獎」，不僅肯定她橫跨數十年的電影成就，也讓她成為柏林影展史上首位獲此殊榮的華人演員，現場掌聲雷動。

楊紫瓊接過象徵終身成就的最高榮譽「榮譽金熊獎」。（歐新社）楊紫瓊接過象徵終身成就的最高榮譽「榮譽金熊獎」。（歐新社）

楊紫瓊登台領獎時難掩激動情緒，一度淚灑舞台。她以幽默語氣開場，笑說「終身成就獎」聽起來像是替人生下結論，但她更願意把這一刻視為一個暫停、回顧、再繼續向前的時刻，「當然，是要小心謹慎地前進，免得這隻熊被收回去。」逗趣發言引來全場笑聲。

她也深情談到柏林電影節帶給她的歸屬感，表示當自己仍在尋找位置、摸索方向時，柏林率先向她敞開大門，願意為來自邊緣、正在成為真正自己的藝術家保留空間。楊紫瓊坦言，自己仍走在成為「真正的自己」的路上，或許腳步慢了一些，但那份固執與信念始終未曾動搖。

典禮現場同步播放她的演藝生涯回顧影片，收錄《臥虎藏龍》、《媽的多重宇宙》、《以愛之名：翁山蘇姬》以及《魔法壞女巫》等代表作，一幕幕畫面讓現場氣氛格外動人。

楊紫瓊提到已故的父親，語氣哽咽。（法新社）楊紫瓊提到已故的父親，語氣哽咽。（法新社）

致詞尾聲，楊紫瓊特別提及已故的父親，語氣哽咽地表示，自己心中仍住著那個只想讓父母驕傲的女孩。雖然父親無法親眼見證她高舉金熊的時刻，但他的自律、踏實與信念始終留在她身上，「如果今晚他能在場，我知道他一定會面帶笑容。」也為這場頒獎典禮留下最動人的註腳。

西恩貝克也分享了他當年看了港片《中華戰士》盜版錄影帶首次認識楊紫瓊，大讚她是「一生難得一遇的銀幕存在」，「不只是出現在電影裡，她是那種只要一走進畫面，就能重新定義房間溫度的人」。楊紫瓊也表示非常期待能與貝克再次合作拍長片，更再度幽默表示：「但先說好，不准有床戲！」再度逗樂全場。

點圖放大
點圖放大

