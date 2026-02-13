謝賢爺孫戀告吹 8200萬補償女友有內情

謝賢69歲時與相差49歲上海女友CoCo譜出「爺孫戀」，轟動各界。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕人稱「四哥」的香港資深影星謝賢今年89歲，他從50年代出道至今逾70年，憑著英俊瀟灑外型，演出無數經典作品，感情生活也多采多姿，謝賢曾說他一生交過5個女朋友和2段婚姻。謝賢與首任太太、亞太影后甄珍1974結婚，但婚姻只維持2年；1979年他與狄波拉結婚育有兒子謝霆鋒和女兒謝婷婷，這段婚姻維持19年，但回復單身的謝賢仍不愁寂寞。

復單的謝賢曾換了多位女伴，直到2005年，當時69歲的謝賢與只有20歲上海女友Coco陷入熱戀，這段轟動「爺孫戀」最初未被外界看好，但2人愛得火熱，不時被拍到在公開場合擁抱親吻，謝賢也曾表示：「這是我最後一段感情，我想好好保存！」

請繼續往下閱讀...

他與首任太太、亞太影后甄珍1974結婚，不過婚姻只維持2年。（香港星島日報）

這段「爺孫戀」最後在2018年玩完，港媒報導，謝賢當時一直對女友Coco呵護備至，除了照顧生活起居，更資助Coco到英國進修，Coco也曾說：「和他在一起很幸福，但壓力很大。最幸福的他是一個很紳士男人，我很受呵護，我很榮幸！」

外傳Coco曾向謝賢提出生孩子想法，但當時已年過80的謝賢覺得自己年事已高，沒有精力再照顧幼童而拒絕，謝賢為了不耽誤Coco青春，主動提出分手，2人最終在2018年為這段12年的感情畫上句號。

當年2人分手，傳聞謝賢支付2千萬港幣（約8千200萬台幣）作為對Coco補償，她近日在訪問中沒有正面承認，也沒否認，不過，她分手後的生活似乎過得相當不錯，一身貴氣打扮讓人相信她衣食無憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法