自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝賢爺孫戀告吹 8200萬補償女友有內情

謝賢爺孫戀告吹 8200萬補償女友有內情謝賢69歲時與相差49歲上海女友CoCo譜出「爺孫戀」，轟動各界。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕人稱「四哥」的香港資深影星謝賢今年89歲，他從50年代出道至今逾70年，憑著英俊瀟灑外型，演出無數經典作品，感情生活也多采多姿，謝賢曾說他一生交過5個女朋友和2段婚姻。謝賢與首任太太、亞太影后甄珍1974結婚，但婚姻只維持2年；1979年他與狄波拉結婚育有兒子謝霆鋒和女兒謝婷婷，這段婚姻維持19年，但回復單身的謝賢仍不愁寂寞。

復單的謝賢曾換了多位女伴，直到2005年，當時69歲的謝賢與只有20歲上海女友Coco陷入熱戀，這段轟動「爺孫戀」最初未被外界看好，但2人愛得火熱，不時被拍到在公開場合擁抱親吻，謝賢也曾表示：「這是我最後一段感情，我想好好保存！」

他與首任太太、亞太影后甄珍1974結婚，不過婚姻只維持2年。（香港星島日報）他與首任太太、亞太影后甄珍1974結婚，不過婚姻只維持2年。（香港星島日報）

這段「爺孫戀」最後在2018年玩完，港媒報導，謝賢當時一直對女友Coco呵護備至，除了照顧生活起居，更資助Coco到英國進修，Coco也曾說：「和他在一起很幸福，但壓力很大。最幸福的他是一個很紳士男人，我很受呵護，我很榮幸！」

外傳Coco曾向謝賢提出生孩子想法，但當時已年過80的謝賢覺得自己年事已高，沒有精力再照顧幼童而拒絕，謝賢為了不耽誤Coco青春，主動提出分手，2人最終在2018年為這段12年的感情畫上句號。

當年2人分手，傳聞謝賢支付2千萬港幣（約8千200萬台幣）作為對Coco補償，她近日在訪問中沒有正面承認，也沒否認，不過，她分手後的生活似乎過得相當不錯，一身貴氣打扮讓人相信她衣食無憂。

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中