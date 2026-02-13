王世堅稱高金素梅台灣派 馮賢賢：她沒資格替原住民代言

無黨籍立委高金素梅驚爆被檢調搜索。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨立委王世堅相信被檢調搜索的無黨籍立委高金素梅是「台灣派」，又反問：「原住民不是台灣派嗎？」引發議論。民進黨12日強調，重點在於其是否涉及詐領助理費及國安疑慮，且高金素梅曾赴中參加九三閱兵大典，更於立法院質詢稱「我們習近平」，難認是「挺台派」。

公視前總經理、資深媒體人馮賢賢昨晚在臉書發文曬出高金素梅照片說：「作家楊渡的詩把暗黑說成潔白，好可惡，詩，不是你的統戰工具，原住民，不是你的統戰玩具，你褻瀆了施，漂白了犯罪行為，你也沒資格替原住民代言。」

高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，王世堅10日稱「相信她是台灣派」，被質疑「力挺」。王世堅11日爆怒強調，「她是台灣派這有什麼不對？原住民是最忠實的台灣派」，盼能化敵為友、壯大台灣，並呼籲高金素梅勇敢面對。

民進黨中央黨部昨天上午召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，媒體關切王世堅對高金素梅的「台灣派」說法。民進黨發言人吳崢回應，「台灣派」的定義並非目前最重要的事，關注重點在於高金素梅身為國會議員，是否涉入詐領助理費，以及外界質疑背後是否有中國資金與國安疑慮。

