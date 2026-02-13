林宅血案延燒香港！胡采蘋火大開嗆「台獨內鬥論」 不齒這些徹底的惡人

〔記者邱奕欽／台北報導〕電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻傳出在翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，風波持續延燒。「財經網美」胡采蘋今（13日）凌晨透露香港《香港經濟日報》也推播相關報導，直言連香港財經媒體都能從資料判斷懷疑對象，卻有人仍稱是「台獨內鬥」，讓她對這些言論感到不齒。

《世紀血案》由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出演。（資料照，記者潘少棠攝）

胡采蘋指出，《香港經濟日報》竟推播《世紀血案》相關新聞報導，且已上線9小時仍被排上推播版位，代表議題引發關注，她提到雖然該報導從台灣社會刑事案件角度切入，但仍小篇幅點出這起事件涉及政治立場的殺害。胡采蘋強調，就連香港財經媒體都能從過往資料中判斷出懷疑對象，她難以理解為何生活在台灣的人，至今仍有人將案件說成「台獨內鬥」。

「是要怎樣缺乏社會經驗，或者怎樣的缺乏良知，才能到現在還說是台獨內鬥的兇案！」胡采蘋氣憤直言，看到相關言論時會覺得對方是「徹底的惡人」，同時也表明未來將對這些人保持冷漠態度，最後她仍難掩憤怒情緒直斥，「我非常不恥（齒）這些人！」此文曝光後不僅再度為《世紀血案》爭議添柴火，也讓討論聲浪持續延燒。

