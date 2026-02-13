性感御姐爆乳身材曝光 16歲半工半讀真實身分遭起底

〔記者陽昕翰／台北報導〕「性感御姐DJ」DJ Liya憑著精緻臉蛋、性感爆乳屢登媒體版面，長年活躍於派對舞池與大型舞台，成為夜場與活動圈的焦點人物，近年來更轉型為娛樂整合型企業家，她霸氣表示：「活動就像一場大型演出，客戶才是主角，而我負責讓整場故事完美呈現。」

DJ Liya從小就打工，幫媽媽分擔家計。（圓動力提供）

在單親家庭裡成長的DJ Liya，16歲起就開始半工半讀，為了替媽媽分擔家計，她回憶當時每月工讀薪水僅1萬多元，「其實不夠家裡開銷，但至少能幫媽媽分擔一點。」

23歲DJ Liya才踏入平面模特圈，時常從早忙到晚，更是北中南跑通告，還曾遇過不禮貌的攝影師，「只要覺得不對勁就直接走人，或找朋友陪同，不讓自己落單。」這些經歷讓她更堅定要掌握主導權，不再只是被安排的角色。

身材火辣的DJ Liya轉型企業家。（圓動力提供）

如今的DJ Liya創業打造旗下品牌FLY娛樂，團隊目前約15人，主打「娛樂整合策劃服務」，從主題創意、流程設計到燈光音響與舞台視覺全面統籌，還結合魔術秀與舞蹈演出，活動規格一次拉滿，仍有不少廠商點名要她親自演出，她自信稱：「有團隊在背後支援，我就能放心站上舞台。」被問到是否還會親自上場？她笑說：「如果對方有DJ需求，我也會自己solo，一兼二職。」

