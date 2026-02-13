自由電子報
娛樂 音樂

蔡依林獲選年度十大專輯 資深玉女歌手殺進榜單原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕由Hit Fm聯播網專業DJ群嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」，分別為薛詒丹《孤獨金魚圖鑑》、icyball冰球樂團《我很抱歉》、「Jolin」蔡依林《Pleasure》、林宥嘉《Apples of Thy Eye》、洪佩瑜《開》、張震嶽《跟著感覺走》、落日飛車《QUIT QUIETLY》、頑童MJ116《OGS》、盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》以及蘇慧倫《輕重Aftersun》。

華語天后蔡依林去年發行專輯《Pleasure》。（Hit Fm提供）華語天后蔡依林去年發行專輯《Pleasure》。（Hit Fm提供）

「元氣DJ」菲菲大讚，Jolin用自我生命體驗與學習，來打造專輯《Pleasure》，並說慶幸大家擁有誠實面對自己作品的藝術家，盼讓更多朋友因為音樂開啟英雄旅程，「生命的真正愉悅，來自於願意與討厭的自己或別人一起坐下，閉嘴不批判。」對此，Jolin表示，感謝DJ跟歌迷們喜歡，希望大家每一次聽到《Pleasure》專輯心情都可以很愉悅。

蘇慧倫《輕重Aftersun》獲選2025 Hit Fm年度十大專輯。（Hit Fm提供）蘇慧倫《輕重Aftersun》獲選2025 Hit Fm年度十大專輯。（Hit Fm提供）

凍齡玉女蘇慧倫的第17張專輯《輕重 Aftersun》也入選，「不累DJ」Bibi趙之璧表示，這張專輯是用音樂陳述「大人不得不的選擇，面對同一事件要用什麼樣的心念看待」，稱讚蘇慧倫的歌聲，是將晦暗沉重搖身變成一道光的魔法棒，這是非常特殊的魅力。蘇慧倫回應，很開心《輕重 Aftersun》能成為2025 Hit Fm年度十大專輯，期待2026年能帶著更多不同新作品跟大家見面。

icyball冰球樂團《我很抱歉》獲選2025 Hit Fm年度十大專輯。（Hit Fm提供）icyball冰球樂團《我很抱歉》獲選2025 Hit Fm年度十大專輯。（Hit Fm提供）

「宜蘭翹班DJ」維多力薦icyball冰球樂團的專輯《我很抱歉》，提到樂團不僅把復古作為點綴的裝飾，更把那時代特有的迷離、惆悵、感性、絢爛霓虹燈下的孤單感，重新編織進時下的情感敘事之中，「把孤單變成風景，icyball冰球樂團復刻舊時代為新時代療傷。」

團員則表示，「很開心《我很抱歉》專輯入選2025 Hit Fm年度十大專輯，謝謝大家的支持及DJ們的肯定」。睽違四年推出的《我很抱歉》專輯，集結了他們所有人的心血共同創作出十首歌曲。

icyball冰球樂團提到，2026年他們會帶著新專輯到世界各地巡迴演出，5月2日、3日也將在台北流行音樂中心舉辦「我很抱歉」演唱會。

