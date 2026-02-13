自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專題）過年不怕劇荒！鍾瑶「4部神劇」片單公開 狂推：台灣最可愛小品代表

〔記者蕭方綺／專題報導〕過年連假一到，行程可以空白，但片單絕對不能隨便。鍾瑶貼心幫大家準備好「懶人也能安心追」的過年追劇清單，一口氣點名4部風格各異的好片，從輕鬆療癒、熱血娛樂到詐騙系爽劇通通包辦，唯一共通點就是「怕你一口氣看到天亮」。

鍾瑶追劇很有自己一套獨特品味。（星星相藝提供）鍾瑶追劇很有自己一套獨特品味。（星星相藝提供）

她首推台劇《何百芮的地獄戀曲》，這齣戲是她、郭書瑤、「小豆」孫可芳等人主演的，改編自知名網紅「宅女小紅」的故事。鍾瑶笑稱這是「台灣最可愛的小品代表」，兩季全集一次上架，一集時間不長，完全是為過年設計的追劇規格，「不用動腦、沒有壓力，看完心情會變好」，非常適合在年節期間配零食慢慢追。

鍾瑶（左起）、阿KEN、郭書瑤因合作《何百芮的地獄戀曲》成為好友。（彼此影業提供）鍾瑶（左起）、阿KEN、郭書瑤因合作《何百芮的地獄戀曲》成為好友。（彼此影業提供）

想要氣氛再熱一點？那就直接飛去印度。《新手勇闖寶萊塢》以寶萊塢的五光十色為舞台，聚焦一群從小城市來到孟買的追夢者，用滿滿歌舞、動作和娛樂性，把寶萊塢演藝圈的熱血日常一次打包，鍾瑶大推這部「全家都能一起看」，不只熱鬧，還會看得莫名振奮。

《新手勇闖寶萊塢》以寶萊塢的五光十色為舞台。（Netflix提供）《新手勇闖寶萊塢》以寶萊塢的五光十色為舞台。（Netflix提供）

如果過年想來點「腦洞大開」的，《億萬地堡》絕對對味。這部西班牙影集以全球面臨空前衝突為背景，一群億萬富翁為求自保，選擇躲進一座號稱能抵禦任何災難的地下豪華碉堡，逃避一場不存在的世界末日。當富豪們被迫與彼此朝夕相處，表面光鮮的假面逐漸剝落。乍聽很鬧，實際卻藏著家庭、愛情與生死選擇的溫暖內核，讓人一邊追、一邊默默被戳到。

《億萬地堡》講述一群人靠著打造末日情結，聯手詐騙億萬富豪的瘋狂計畫。（Netflix提供）《億萬地堡》講述一群人靠著打造末日情結，聯手詐騙億萬富豪的瘋狂計畫。（Netflix提供）

最後一部《瘋狂獨角獸》則走熱血正能量路線，改編自泰國真實故事，描述男主角從底層打拼，白手起家打造快遞王國的過程。鍾瑶形容：「看完會想認真面對人生。」非常適合在過年替自己充個電。

《瘋狂獨角獸》改編自泰國「閃電快遞」創辦人真實故事。（Netflix提供）《瘋狂獨角獸》改編自泰國「閃電快遞」創辦人真實故事。（Netflix提供）

♥♥ 自由貼心收看串流平台總整理：

ღ《何百芮的地獄戀曲》/ MyVideo、Netflix

ღ《新手勇闖寶萊塢》/ Netflix

ღ《億萬地堡》/ Netflix

ღ《瘋狂獨角獸》/ Netflix

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中