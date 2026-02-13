（專題）過年不怕劇荒！鍾瑶「4部神劇」片單公開 狂推：台灣最可愛小品代表

〔記者蕭方綺／專題報導〕過年連假一到，行程可以空白，但片單絕對不能隨便。鍾瑶貼心幫大家準備好「懶人也能安心追」的過年追劇清單，一口氣點名4部風格各異的好片，從輕鬆療癒、熱血娛樂到詐騙系爽劇通通包辦，唯一共通點就是「怕你一口氣看到天亮」。

鍾瑶追劇很有自己一套獨特品味。（星星相藝提供）

她首推台劇《何百芮的地獄戀曲》，這齣戲是她、郭書瑤、「小豆」孫可芳等人主演的，改編自知名網紅「宅女小紅」的故事。鍾瑶笑稱這是「台灣最可愛的小品代表」，兩季全集一次上架，一集時間不長，完全是為過年設計的追劇規格，「不用動腦、沒有壓力，看完心情會變好」，非常適合在年節期間配零食慢慢追。

鍾瑶（左起）、阿KEN、郭書瑤因合作《何百芮的地獄戀曲》成為好友。（彼此影業提供）

想要氣氛再熱一點？那就直接飛去印度。《新手勇闖寶萊塢》以寶萊塢的五光十色為舞台，聚焦一群從小城市來到孟買的追夢者，用滿滿歌舞、動作和娛樂性，把寶萊塢演藝圈的熱血日常一次打包，鍾瑶大推這部「全家都能一起看」，不只熱鬧，還會看得莫名振奮。

《新手勇闖寶萊塢》以寶萊塢的五光十色為舞台。（Netflix提供）

如果過年想來點「腦洞大開」的，《億萬地堡》絕對對味。這部西班牙影集以全球面臨空前衝突為背景，一群億萬富翁為求自保，選擇躲進一座號稱能抵禦任何災難的地下豪華碉堡，逃避一場不存在的世界末日。當富豪們被迫與彼此朝夕相處，表面光鮮的假面逐漸剝落。乍聽很鬧，實際卻藏著家庭、愛情與生死選擇的溫暖內核，讓人一邊追、一邊默默被戳到。

《億萬地堡》講述一群人靠著打造末日情結，聯手詐騙億萬富豪的瘋狂計畫。（Netflix提供）

最後一部《瘋狂獨角獸》則走熱血正能量路線，改編自泰國真實故事，描述男主角從底層打拼，白手起家打造快遞王國的過程。鍾瑶形容：「看完會想認真面對人生。」非常適合在過年替自己充個電。

《瘋狂獨角獸》改編自泰國「閃電快遞」創辦人真實故事。（Netflix提供）

♥♥ 自由貼心收看串流平台總整理：

ღ《何百芮的地獄戀曲》/ MyVideo、Netflix

ღ《新手勇闖寶萊塢》/ Netflix

ღ《億萬地堡》/ Netflix

ღ《瘋狂獨角獸》/ Netflix

