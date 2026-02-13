自由電子報
娛樂 最新消息

（專題）老祖宗保佑我♫ 尾牙神曲加持！《花木蘭》登頂Disney+冠軍

〔記者蕭方綺／專題報導〕如果你最近在尾牙現場聽到熟悉的旋律響起、全場一起唱起「老祖宗保佑我」，別懷疑，你沒有穿越時空。近來網路瘋傳一則年終限定玄學，只要播放迪士尼動畫《花木蘭》插曲《以妳為榮》，中獎運勢就會大幅上升，不少網友更號稱「親身試驗有效」，中獎後立刻上網回報戰果，讓這首誕生於1998年的動畫神曲意外成為尾牙必播清單，也把《花木蘭》再度送回熱門話題中心，上週在Disney+電影排行榜更直接衝上冠軍。

《花木蘭》插曲《以妳為榮》創造另類尾牙玄學。（翻攝自Bustle）《花木蘭》插曲《以妳為榮》創造另類尾牙玄學。（翻攝自Bustle）

▶▶Disney+

在電影榜單上，經典動畫《花木蘭》氣勢如虹，直接登上排行榜冠軍，時隔多年突然翻紅，關鍵不只在情懷，而是年終尾牙圈瘋傳的神秘玄學。傳說一出，公司行號紛紛跟進，點歌的人變多，重播次數暴增，《花木蘭》也順勢從熱門榜中段一路衝刺，成功封頂。

《花木蘭》時隔28年突然再翻紅，直接登上排行榜冠軍。（翻攝自《The Hollywood Reporter》）《花木蘭》時隔28年突然再翻紅，直接登上排行榜冠軍。（翻攝自《The Hollywood Reporter》）

戲劇方面，跟播台劇《凶宅專賣店》連續第三週穩坐冠軍，證明觀眾嘴上喊怕、手卻一直點下一集。亞軍《韓國製造》持續發威，多部美劇與韓劇輪流卡位，《神力人》、《美麗毒素》、《操控遊戲》你追我趕，榜單宛如一場跨國追劇接力賽。

韓國戀愛實境《單身即地獄 第5季》強勢登頂台灣冠軍。（Netflix 提供）韓國戀愛實境《單身即地獄 第5季》強勢登頂台灣冠軍。（Netflix 提供）

▶▶Netflix

本週電影榜由國片《96分鐘》穩坐冠軍寶座，不只蟬聯台灣第一，還一口氣衝進全球38國週榜，創下台灣作品進榜國家數最多的Netflix紀錄，堪稱本週最強黑馬；犯罪紀錄片《露西萊比的調查》則空降全球電影榜冠軍，上榜多達60國，寫實又沉重的題材意外成為全球追片焦點。緊追其後的還有跨國製作《左撇子女孩》、日本純愛片《即使，這份戀情今晚會從世上消失》。

節目榜同樣精彩，韓國戀愛實境《單身即地獄 第5季》強勢登頂台灣冠軍，也打進18國榜單，證明修羅場魅力依舊無敵；動畫迷則忙著在《葬送的芙莉蓮 第二季》、《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》、《我推的孩子 S3》之間切換追更。

《我家的事》剛上架，就成為療癒黑馬。（CATCHPLAY+ 提供）《我家的事》剛上架，就成為療癒黑馬。（CATCHPLAY+ 提供）

▶▶CATCHPLAY+

電影《我家的事》剛上架，就悄悄爬升到冠軍，生活感十足的日常敘事反而成為療癒黑馬。原本的冠軍《石油天王》雖不再獨霸話題，但硬派底氣仍在；動畫《咒術迴戰》則穩定輸出戰力，讓榜單始終保有高能值。

《女神蒙上眼》一播出就直衝冠軍。（愛奇藝提供）《女神蒙上眼》一播出就直衝冠軍。（愛奇藝提供）

▶▶愛奇藝

本週最大變化就是《女神蒙上眼》一舉戴上皇冠，從前段班直衝冠軍，成功打破上週《軋戲》領跑的局面；《成何體統》則火速卡位第 2，《軋戲》退居第 3，但仍穩守前三，顯示話題熱度依舊在線。榜單前半段幾乎被中國劇全面包辦，觀眾黏著度相當驚人。

至於中後段，變動不算劇烈卻暗藏亮點，《生命樹》、《太平年》持續刷存在感，《玉茗茶骨》也穩穩守住一席之地；唯一殺出重圍的非戲劇類，依舊是老字號《RUNNING MAN》撐起綜藝門面。

《百分之一相對論》討論度一路燒到最高點。（LINE TV提供）《百分之一相對論》討論度一路燒到最高點。（LINE TV提供）

▶▶LINE TV

本週熱播榜簡直像按下「重洗鍵」。《百分之一相對論》火力全開，從話題王直接衝上冠軍，討論度一路燒到最高點；《細細山路私密達》則默默加速，挺進第 2 名，成為本週最大黑馬。《天下烘焙》也不遑多讓，穩穩站上第 3，甜中帶勁。

《那些你不知道的我》空降戲劇榜冠軍。（MyVideo提供）《那些你不知道的我》空降戲劇榜冠軍。（MyVideo提供）

▶▶MyVideo

懸疑奇幻台劇《那些你不知道的我》空降戲劇榜冠軍，戲裡林佳辰、吳念軒兄弟終於和解，背後兇手究竟另有其人，完結篇一次看過癮；緊追其後的《何百芮的地獄戀曲》大結局上架，姚淳耀想婚、郭書瑤逃避面對，愛情與地獄同時燒腦。

而動畫迷也忙著在《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》和《葬送的芙莉蓮 第二季》之間切換熱血跟感動，電影《病毒》裴斗娜、孫錫求上演生死戀，而《神奇柑仔店 錢天堂》《美麗的聲音》也霸氣登場。

