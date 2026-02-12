宋康昊、李炳憲飆戲！朴贊郁《JSA共同警戒區》一刀未剪登大銀幕

《JSA共同警戒區》集結李炳憲、李英愛、宋康昊等超強卡司。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由朴贊郁執導的經典之作《JSA共同警戒區》（Joint Security Area），將於今年迎來上映26週年，繼香港、韓國陸續推出經典重映後，台灣也正式宣布《JSA共同警戒區》將於3月13日以4K修復、一刀未剪完整版形式重返大銀幕。導演朴贊郁曾在回顧本片時表示，即使歷經多年，《JSA共同警戒區》依然能讓不同世代的觀眾產生情感共鳴，這也是他至今仍對這部作品感到特別深刻的原因。

《JSA共同警戒區》經典重現影帝宋康昊（右）、李炳憲共同飆戲。（CATCHPLAY提供）

《JSA共同警戒區》由朴贊郁執導，宋康昊、李炳憲、李英愛、申河均主演，故事圍繞在南北韓交界的「共同警戒區」發生的神秘槍擊事件，一名瑞士籍女軍官奉命調查真相，卻逐步揭開一段不該存在、卻真實發生的士兵友情。電影不僅在懸疑敘事上層層翻轉，更透過角色之間微妙而壓抑的情感，直指制度、身份與人性之間難以逃避的矛盾。

李英愛在《JSA共同警戒區》飾演一名瑞士籍女軍官奉命調查真相，卻逐步揭開一段不該存在、卻真實發生的士兵友情。（CATCHPLAY提供）

當年上映時，《JSA共同警戒區》曾是韓國影史票房冠軍之一，也是導演朴贊郁奠定影壇地位的代表作。朴贊郁導演亦曾在訪談中提到：「拍攝本片時正值南北韓題材仍高度敏感的年代，能夠讓北韓角色以具有人性與情感的方式出現在銀幕上，本身就是一次大膽且冒險的嘗試。」26年後回望，這部電影所傳達的人性張力與情感重量，更顯得真實而感動。電影《JSA共同警戒區 4K修復》即將於3月13日全台上映，更多電影最新訊息請上CATCHPLAY官方專頁。

《JSA共同警戒區》故事圍繞在南北韓交界的「共同警戒區」發生的神秘槍擊事件，圖為宋康昊、李炳憲。（CATCHPLAY提供）

