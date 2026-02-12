王月去年跌倒「2度開顱手術」...老友揭「不在台北」近況曝光

王月去年11月26日在家中不慎跌倒，後分別進行兩次開顱手術。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王月去年11月26日在家中不慎跌倒，頭部重創後當場昏迷，緊急送醫接受開顱手術取出血塊，一度在加護病房昏迷5天，所幸順利甦醒，12月底再進行顱骨復原手術，消息曝光後引發演藝圈與劇場界高度關注。樊光耀今出席表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年記者會，被問及王月的近況，他透露一直有在關心王月，並說她目前雖離開台北，在外縣市專心休養，整體恢復情形「相當樂觀」。

樊光耀出席表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》40週年記者會，透露王月近況。（記者陳奕全攝）

樊光耀表示王月目前已離開台北，但仍在台灣療養，正在積極復原中，希望外界給她更多時間與空間，「大家都很關心她，但現階段最重要的就是好好休息，等她準備好了，自然會跟大家見面。」對於細節則低調表示不便多談，也代王月感謝各界關心與祝福。

而先前主持人陳鴻曾代為轉述王月女兒的回訊，透露王月目前與女兒同住，狀況穩定，只是體力仍需時間恢復，「媽媽一切都好，請大家別擔心，再讓她好好休養一陣子，年後會更好。」

