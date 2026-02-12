懶覺伯？誰唱的？ 網友神出本尊…哀號回不去了

王菲的《浮躁》是她的個人創作，統包作詞、作曲和演唱。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕除非真的經典代表作，不然有些歌，就是只記得副歌歌詞和旋律，但主唱和歌名就是完全沒記憶點。

近來有人在threads上提問：大約20年前一位女歌手的某首歌一開始唱「懶覺伯～懶覺伯～啊懶覺伯～」但他實在是想不起來哪一首，請脆友幫忙神出原唱。

請繼續往下閱讀...

沒想到，馬上就有人丟出正確答案──實力唱將王菲於1996年推出的《浮躁》，而且作曲人和填詞人，正是王菲本尊！只不過，人家歌詞寫的不是「懶覺伯」而是「啦加蹦」啦！

當年這首歌詞不到100字的神曲，讓不少人見識到王菲對個人作品風格的堅持，雖然她的唱腔常被拿來和愛爾蘭樂團「小紅莓」主唱桃樂絲及冰島女歌手碧玉做比較，而且這首歌的流傳度也遠不及《我願意》、《紅豆》、《容易受傷的女人》、《約定》、和《天空》等夯曲，但在她的個人評價裡，《浮躁》的重要性與代表性可是遠遠超過上述幾首。

不少網友在點開YT聯結後，才想起自己曾買過那張專輯，忍不住留言，「靠 這樣你也能知道」、「這是我看過最難忘空耳沒有之一」、「哈哈哈哈 我吃中餐看到這個真的會噴出來」、「我要笑死，我是那個年代的，有買那張CD」、「嗚嗚嗚～還我乾淨的大腦和耳朵啦」

．相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法