娛樂 日韓

（影）李帝勳開見面會暖喊「台北見」 台粉捐200萬韓元暖一波

李帝勳《Our 20th Moment》台北站主海報 。（大步整合行銷提供）李帝勳《Our 20th Moment》台北站主海報 。（大步整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星李帝勳迎來出道20週年，今（12）宣布3月27日在「TICC」台北國際會議中心舉辦粉絲見面會；他更親自錄製問候影片，用溫柔語氣對台灣粉絲說：「請帶著好心情和笑容來吧！我們台北見！」甜度破表。

2025年對李帝勳來說意義非凡，他在韓劇《協商的技術》化身冷靜談判專家，演技收放自如；在《模範計程車3》中再度披上「金道奇」戰袍，霸氣回歸，最終拿下SBS演技大賞「大賞」，繼前一年後二度封王

去年底，台灣粉絲以李帝勳之名，向韓國獨立電影專用影廳IndieSpace捐助200萬韓元（約台幣4萬3），參與「共享座位」計畫。影廳I7座位上還刻著「演員李帝勳的台灣守護者Taiwan Hoonist」名牌，象徵長期支持。

李帝勳宣傳照。（大步整合行銷提供）李帝勳宣傳照。（大步整合行銷提供）

李帝勳早年大量演出獨立電影，上次訪台時還提到想去台南全美戲院朝聖手繪看板。如今粉絲替他守護電影空間，這種「雙向奔赴」的浪漫，也讓韓國影壇都注意到台灣粉絲的存在。

此次李帝勳巡迴自東京開跑，陸續走過大阪、首爾、吉隆坡、香港，台北站成為備受期待的一站；這場見面會不只是粉絲活動，更像一場「20年回顧展」，從獨立電影少年，到電視劇大賞男神，他用時間堆疊出屬於自己的光譜。

李帝勳《Our 20th Moment》台北站座位圖。（大步整合行銷提供）李帝勳《Our 20th Moment》台北站座位圖。（大步整合行銷提供）

他在影片中提到：「想到能和大家一起度過特別又開心的時光，就感到非常幸福。」李帝勳台北站門票分為 NT$5,880、5,200、4,200、3,200元，以及愛心身障票 NT$2,600 元，3月1日下午3：01於拓元售票系統開賣。

