才剛動刀切鼻息肉！米可白過年不休養 戴口罩回鹿港「拚命賣餅」

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白近年飽受鼻疾困擾，過敏一來就頭痛、注意力難集中，長期被「呼吸不順」折磨，終於在2月2日安排「鼻息肉與神經切除」手術，解決困擾已久的問題。身體還在恢復期，但她依舊堅持過年回老家彰化鹿港傳統糕餅店幫忙。

米可白今（12日）在臉書報告行程，「過年要不要回鹿港賣餅？當然要啊」，從小吃家裡大餅長大的她說，就算北上當演員，這件事從來沒變過，只是因為「做吃的衛生一定要特別注意」，加上鼻子才剛開完刀，今年她會全程戴口罩上工，「盡量把自己顧好，不要感冒生病，也請大家多多體諒一下」。

每年過年檔期對米可白的體力是一大考驗，她笑說自己都是站一整天，「一邊叫賣、一邊包餅，忙到像在打仗一樣」，忙到後面精神放空是常態，如果被民眾拍到表情嚴肅，她也先打預防針：「真的不是臉臭啦！是太專心算餅、包餅、顧店。而且我（全程戴口罩），如果有哪裡招呼不周，請大家多多包涵。」她謝謝每年都來買餅、拍照的粉絲，「看到你們就像看到老朋友一樣，很開心。我們過年見」。

