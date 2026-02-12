自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才剛動刀切鼻息肉！米可白過年不休養 戴口罩回鹿港「拚命賣餅」

米可白近年飽受鼻疾困擾，終於在2月2日安排「鼻息肉與神經切除」手術。（翻攝自臉書）米可白近年飽受鼻疾困擾，終於在2月2日安排「鼻息肉與神經切除」手術。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白近年飽受鼻疾困擾，過敏一來就頭痛、注意力難集中，長期被「呼吸不順」折磨，終於在2月2日安排「鼻息肉與神經切除」手術，解決困擾已久的問題。身體還在恢復期，但她依舊堅持過年回老家彰化鹿港傳統糕餅店幫忙。

米可白過年都會回老家賣餅。（翻攝自臉書）米可白過年都會回老家賣餅。（翻攝自臉書）

米可白今（12日）在臉書報告行程，「過年要不要回鹿港賣餅？當然要啊」，從小吃家裡大餅長大的她說，就算北上當演員，這件事從來沒變過，只是因為「做吃的衛生一定要特別注意」，加上鼻子才剛開完刀，今年她會全程戴口罩上工，「盡量把自己顧好，不要感冒生病，也請大家多多體諒一下」。

米可白過年都會回老家賣餅。（翻攝自臉書）米可白過年都會回老家賣餅。（翻攝自臉書）

每年過年檔期對米可白的體力是一大考驗，她笑說自己都是站一整天，「一邊叫賣、一邊包餅，忙到像在打仗一樣」，忙到後面精神放空是常態，如果被民眾拍到表情嚴肅，她也先打預防針：「真的不是臉臭啦！是太專心算餅、包餅、顧店。而且我（全程戴口罩），如果有哪裡招呼不周，請大家多多包涵。」她謝謝每年都來買餅、拍照的粉絲，「看到你們就像看到老朋友一樣，很開心。我們過年見」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中