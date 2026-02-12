自由電子報
娛樂 電視

學霸校花私下超失控 拍戲吃到導演喊卡都沒聽見

王楚然（左）、丞磊合體宣傳《成何體統》。（愛奇藝國際站提供）王楚然（左）、丞磊合體宣傳《成何體統》。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王楚然頂著學霸校花、音樂才女的頭銜闖演藝圈，她近來和「古裝男神」丞磊主演穿越喜劇《成何體統》，兩人在宣傳活動中分享引起熱議的火鍋場面拍攝細節，強調劇中的火鍋並非擺設道具，工作人員會搬出銅鍋，細心地從湯底開始熬煮，鏡頭中的沸騰熱氣跟美味配料都是真實呈現，王楚然笑說：「我們拍攝時都是邊演邊吃，有時候吃得太忘我，就連導演喊卡我們都沒聽見。」

王楚然（右）、丞磊在《成何體統》瘋狂吃火鍋。（愛奇藝國際站提供）王楚然（右）、丞磊在《成何體統》瘋狂吃火鍋。（愛奇藝國際站提供）

另一經典名場面則是兩人以英語暗號相認的橋段，丞磊透露，這場戲其實是在拍攝接近殺青時才拍攝，正因如此，當王楚然一說出「How are you」時，他腦海裡頓時閃過兩人一路拍攝的所有情緒與經歷，感觸特別深刻，差點就落淚了。

戲裡默契配合，戲外王楚然與丞磊的「魚蛋CP」更是甜度爆表，在微博追劇團活動中，兩人復刻劇中釣魚名場面，即興對戲、摟腰互動，粉紅泡泡溢出螢幕，現場尖叫聲不斷，丞磊更反串妖妃，一秒撲進王楚然懷裡，瞬間點燃全場氣氛。

王楚然（右）、丞磊在《成何體統》透過英語暗號相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。（愛奇藝國際站提供）王楚然（右）、丞磊在《成何體統》透過英語暗號相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。（愛奇藝國際站提供）

另外，受訪時，王楚然坦言，最初以為丞磊是高冷型帥哥，實際相處後發現他比想像中更有趣、更認真；丞磊則笑稱原以為她是清冷大美女，沒想到私下活潑又大剌剌，跟她相處時毫無隔閡，兩人自曝他們在拍攝過程中常處於共腦狀態，很了解彼此在想什麼，隨時隨地都能即興演戲，拍攝第一天他們就因為玩兩隻小蜜蜂動作神同步而笑場。

兩人也不忘在訪談中互誇對方，丞磊直言，王楚然本身的性格跟庾晚音十分貼合，活潑、有主見，還帶著一股能感染現場的力量；王楚然則形容丞磊飾演的夏侯澹其實比表面看來更真誠細膩，總是會提前替對方設想周全，細節滿滿。

王楚然在《成何體統》飾演妖妃「虞晚音」。（愛奇藝國際站提供）王楚然在《成何體統》飾演妖妃「虞晚音」。（愛奇藝國際站提供）

聊到拍攝趣事，王楚然笑說：「有場戲是我剛進宮，每到一個地方，看到華麗宮殿都要原地轉一圈，嘴裡還得驚呼『哇～好漂亮啊！好華麗啊！』」一整天下來，我反覆拍了好幾條轉圈鏡頭，到了晚上，終於忍不住向工作人員說『我轉不動了！』」她逗趣又可愛的模樣也為拍攝現場增添不少歡樂氛圍。《成何體統》正在愛奇藝國際版熱播中。

