自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

英語暗號認親！暴君竟是穿書社畜 她從妖妃變專案經理

王楚然（右）、丞磊在《成何體統》透過英語暗號相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。（愛奇藝國際站提供）王楚然（右）、丞磊在《成何體統》透過英語暗號相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王楚然、丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》在愛奇藝上線24小時便奪下熱播榜冠軍，Google搜尋量也跟著暴增，開播7天直衝熱搜排行榜第2名，前5名就佔了兩個熱搜關鍵字，成為2026年開春最具討論度的喜劇作品。

王楚然（右）、丞磊在《成何體統》透過英語暗號相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。（愛奇藝國際站提供）王楚然（右）、丞磊在《成何體統》透過英語暗號相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。（愛奇藝國際站提供）

《成何體統》改編自作家七英俊同名小說，劇情以雙穿書設定打破傳統宮鬥框架，帶來不少笑料，劇情描述現代職場社畜「王翠花」（王楚然 飾）意外穿越進小說《穿書之惡魔寵妃》，成為註定要被賜死的妖妃「庾晚音」，命懸一線之際，她發現看似陰沉殘暴的暴君「夏侯澹」（丞磊 飾），竟也是穿書而來的現代人，兩人透過英語暗號「How are you？」及「Fine, thank you, and you？」相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。

王楚然在《成何體統》飾演妖妃「虞晚音」。（愛奇藝國際站提供）王楚然在《成何體統》飾演妖妃「虞晚音」。（愛奇藝國際站提供）

丞磊在《成何體統》飾演暴君「夏侯澹」。（愛奇藝國際站提供）丞磊在《成何體統》飾演暴君「夏侯澹」。（愛奇藝國際站提供）

《成何體統》劇情節奏快速、反轉密集，從第1集雙穿書者相認開始，便迅速展開與「端王」（唐曉天 飾）及太后勢力的對峙，再到假失寵、冷宮計中計，每一步都極具戲劇張力。不同於傳統宮廷劇的權謀鬥智，《成何體統》以現代思維對抗古代制度，形成喜感反差；劇中，王楚然跟丞磊會用Excel思維分析後宮局勢，還以KPI邏輯考核官員績效，甚至相約狂吃火鍋舒壓療癒，直呼「沒有一頓火鍋解決不了的事」。

王楚然（右）、丞磊在《成何體統》瘋狂吃火鍋。（愛奇藝國際站提供）王楚然（右）、丞磊在《成何體統》瘋狂吃火鍋。（愛奇藝國際站提供）

王楚然也大展社畜生存法則，無論是面對太后黨的職場霸凌，還是端王的陰險背刺，她始終保持著清醒的瘋感，這種社畜魂勇闖皇宮的設定，讓網友不禁笑稱「簡直把宮鬥變專案管理」、「看著很有帶薪摸魚既視感」，既荒誕又寫實，也成功獲得觀眾的共鳴。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中