英語暗號認親！暴君竟是穿書社畜 她從妖妃變專案經理

〔記者李紹綾／台北報導〕王楚然、丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》在愛奇藝上線24小時便奪下熱播榜冠軍，Google搜尋量也跟著暴增，開播7天直衝熱搜排行榜第2名，前5名就佔了兩個熱搜關鍵字，成為2026年開春最具討論度的喜劇作品。

《成何體統》改編自作家七英俊同名小說，劇情以雙穿書設定打破傳統宮鬥框架，帶來不少笑料，劇情描述現代職場社畜「王翠花」（王楚然 飾）意外穿越進小說《穿書之惡魔寵妃》，成為註定要被賜死的妖妃「庾晚音」，命懸一線之際，她發現看似陰沉殘暴的暴君「夏侯澹」（丞磊 飾），竟也是穿書而來的現代人，兩人透過英語暗號「How are you？」及「Fine, thank you, and you？」相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。

《成何體統》劇情節奏快速、反轉密集，從第1集雙穿書者相認開始，便迅速展開與「端王」（唐曉天 飾）及太后勢力的對峙，再到假失寵、冷宮計中計，每一步都極具戲劇張力。不同於傳統宮廷劇的權謀鬥智，《成何體統》以現代思維對抗古代制度，形成喜感反差；劇中，王楚然跟丞磊會用Excel思維分析後宮局勢，還以KPI邏輯考核官員績效，甚至相約狂吃火鍋舒壓療癒，直呼「沒有一頓火鍋解決不了的事」。

王楚然也大展社畜生存法則，無論是面對太后黨的職場霸凌，還是端王的陰險背刺，她始終保持著清醒的瘋感，這種社畜魂勇闖皇宮的設定，讓網友不禁笑稱「簡直把宮鬥變專案管理」、「看著很有帶薪摸魚既視感」，既荒誕又寫實，也成功獲得觀眾的共鳴。

