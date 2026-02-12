82歲婦悶殺重障子獲特赦！律師淚謝賴清德：法律總還有溫度

82歲婦悶殺重障子遭判2年6月，總統賴清德今發布特赦令免除其刑。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北82歲婦人林劉龍子2023年因無力再照護重度身心障礙兒子而釀成悲劇，遭台北地方法院依家暴殺人罪判刑2年6月；總統賴清德今（12日）發布特赦令免除其刑。對此，「女人大律師」李怡貞見此則新聞後，坦言真的會想哭，不僅淚謝賴清德，也力讚「法律也總還是有溫度的！」

針對82歲老婦在過年前獲特赦，律師李怡貞（圖）發聲淚謝總統賴清德。（翻攝自臉書）

判決指出，林劉龍子長年獨力照護患有重度小兒麻痺的52歲兒子逾50年，112年間確診新冠肺炎後身心狀況惡化，在自認年老力衰、無人接手照顧的高壓處境下犯案。法院審酌其長期照護背景、動機與犯後態度，減刑輕判2年6月徒刑，全案於115年1月16日定讞，並在判決書中建請總統基於人道考量予以特赦。

對此，李怡貞稍早表示，「看到這個新聞真的會想哭」，她形容老媽媽承擔照護責任逾50年，「其實已經實際上坐了50多年的牢…」，更直言親手送走照顧這麼久的摯愛兒子「會有多掙扎與痛苦，沒有當媽媽真的無法體會」。對於總統依《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定特赦，她也說特意在過年前能特赦老媽媽，真的是讓人覺得細膩的感人，「謝謝賴總統，讓我們覺得法律也總還是有溫度的。」

