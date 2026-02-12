自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

82歲婦悶殺重障子獲特赦！律師淚謝賴清德：法律總還有溫度

82歲婦悶殺重障子遭判2年6月，總統賴清德今發布特赦令免除其刑。（本報組合資料照）82歲婦悶殺重障子遭判2年6月，總統賴清德今發布特赦令免除其刑。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北82歲婦人林劉龍子2023年因無力再照護重度身心障礙兒子而釀成悲劇，遭台北地方法院依家暴殺人罪判刑2年6月；總統賴清德今（12日）發布特赦令免除其刑。對此，「女人大律師」李怡貞見此則新聞後，坦言真的會想哭，不僅淚謝賴清德，也力讚「法律也總還是有溫度的！」

針對82歲老婦在過年前獲特赦，律師李怡貞（圖）發聲淚謝總統賴清德。（翻攝自臉書）針對82歲老婦在過年前獲特赦，律師李怡貞（圖）發聲淚謝總統賴清德。（翻攝自臉書）

判決指出，林劉龍子長年獨力照護患有重度小兒麻痺的52歲兒子逾50年，112年間確診新冠肺炎後身心狀況惡化，在自認年老力衰、無人接手照顧的高壓處境下犯案。法院審酌其長期照護背景、動機與犯後態度，減刑輕判2年6月徒刑，全案於115年1月16日定讞，並在判決書中建請總統基於人道考量予以特赦。

對此，李怡貞稍早表示，「看到這個新聞真的會想哭」，她形容老媽媽承擔照護責任逾50年，「其實已經實際上坐了50多年的牢…」，更直言親手送走照顧這麼久的摯愛兒子「會有多掙扎與痛苦，沒有當媽媽真的無法體會」。對於總統依《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定特赦，她也說特意在過年前能特赦老媽媽，真的是讓人覺得細膩的感人，「謝謝賴總統，讓我們覺得法律也總還是有溫度的。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中