娛樂 電影

（直擊》《少林足球》三師兄現蹤台北！田啟文被粉絲搶拍：是臨演？

余香凝第一部台灣電影就獻給了《雙囍》。（記者胡舜翔攝）余香凝第一部台灣電影就獻給了《雙囍》。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《雙囍》邀集台港大咖演員同場飆戲，香港隊的田啟文、余香凝今天（12日）也現身首映，他笑說香港隊「人丁單薄」，這次參演台灣電影就是來學習，跟高手過招。不過他笑虧演他女婿的劉冠廷「沒有什麼過人之處，怎麼能找他演主角」，後來合作後改觀了，大讚劉冠廷真是實至名歸。

庹宗華、楊貴媚在《雙囍》中飾演劉冠廷的父母，田啟文則是演余香凝的爸爸。（記者胡舜翔攝）庹宗華、楊貴媚在《雙囍》中飾演劉冠廷的父母，田啟文則是演余香凝的爸爸。（記者胡舜翔攝）

《雙囍》今天（12日）在台首映，監製苗華川、張林翰、導演許承傑、演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙及特別演出的陳淑芳全都出席。以《少林足球》中的「三師兄」被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人田啟文，此次帶著老婆來到台，夫妻倆會一路待到初二，「我以為初一會有很好的（過年）氣氛，結果人家告訴我台北是空城！」一句話笑翻眾人。

田啟文在《雙囍》飾演余香凝爸爸，謙虛說香港對這次是來學習的。（記者胡舜翔攝）田啟文在《雙囍》飾演余香凝爸爸，謙虛說香港對這次是來學習的。（記者胡舜翔攝）

接著他表示，有意到楊貴媚家去吃飯，並打算在電影上映第一天，17日就到台灣戲院走走，到時候回到香港可以跟觀眾說「台灣觀眾很支持啊、很喜歡啊」。田啟文說，一直以來都很喜歡一個人去電影院，如果參加首映或者包場，「那種反應肯定都是好的，沒有說不好的，所以我真的想去電影院，看大家的真實反應，因為他有給錢嘛！」他認為，觀眾如果真的不滿，就會在電影院罵出來，「說那個田啟文演得太過火、收斂一點，如果聽到這個我馬上就哭出來，」

田啟文在台灣知名度也很高，他笑說稍早也有人找他拍照簽名，自嘲「不知道是不是雇來的」，不知道對方是不是臨演，不過既然有人來找他拍照，那他當然來者不拒。被問到是否會找周星馳來看電影，他認為這是個好提議。

